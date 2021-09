Potniški vlak pri Podnartu trčil v delovni stroj

Nekaj čez 8. uro zjutraj je mednarodni potniški vlak, ki je peljal na progi Zagreb–Beljak, pri Podnartu v občini Radovljica, na tirih, kjer potekajo dela, naletel na gradbeni stroj. Kot je pojasnila Tea Šavor s Slovenskih železnic, v trčenju poškodovanih ni bilo, potnike pa bodo na lokacijo prepeljali z nadomestnim prevozom.

Na PU Kranj so potrdili, da policisti na območju Radovljice obravnavajo trčenje potniškega vlaka v delovni stroj za delo na tračnicah. "Po prvih podatkih ni nihče poškodovan," so sporočili in dodali, da je železniška proga zaprta. "Postopki še potekajo. Več podatkov bomo posredovali po zaključenih aktivnostih na kraju," so dodali.