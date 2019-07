Potopljena barka že na kopnem, vzroka požara se ne da ugotoviti

Barka, ki so jo v soboto sredi morja zajeli plameni in je v celoti zgorela, je že na kopnem. Čeprav se je med vleko proti obali le kakšnih 200 metrov od Izole potopila, so jo potapljači s posebnimi baloni dvignili, Uprava za pomorstvo pa je poskrbela, da so jo odvlekli do izolske marine. Ogledal si jo je tudi preiskovalec pomorskih nesreč, ki pravi, da bo po takšnem uničenju vzrok požara nemogoče ugotoviti.