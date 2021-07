Vse več Slovencev potuje s turistično agencijo

Hrvaška in Grčija, v septembru pa najverjetneje še Egipt in Turčija so najbolj iskane destinacije letošnjega poletja, opažajo v turistični agenciji Palma. "Predvsem smo opazili, da vse več potnikov, ki so prej potovali sami, zdaj potuje z agencijo, ker potrebujejo pomoč na destinaciji, da se lahko vrnejo, če gre kar koli narobe," opaža Sanja Podraščanin iz turistične agencije Palma.

In to se pozna tudi pri najpogostejših vprašanjih, s katerimi se potniki pred rezervacijo obračajo na svetovalce. "Sprašujejo o paketih v Grčiji in Egiptu. Ampak največ vprašanj je vezanih na epidemiološko varnost in pogoje," opaža Nejc Škrlep iz agencije Po svetu.