Potovanja, bolezen in pogum

Klaro so nad potovanji navdušili že starši, s katerimi je v mladih letih obiskala vse konce in kraje sveta, tako da ne preseneča, da sta edini celini, kjer še ni bila, Avstralija in Nova Zelandija: "Enkrat sem imela v bistvu svoj prvi "trip", sem šla na Portugalsko, pa sem tam prostovoljno delala – nato pa so me potovanja obsedla in od takrat naprej se nekako ni nehalo."

Klara Lotrič iz Železnikov je svoje življenje z nahrbtnikom, ukulelo in risalnim blokom delila med svetovnimi metropolami in odročnimi kotički sveta. Svet je imela na dlani. Do 25. leta je namreč obiskala skupaj več kot 40 držav.

Potovanja in izlete je združevala z delom grafične oblikovalke ter prostovoljke v mladinskih hostlih in hotelih. Vsak evro in vsak trenutek je izkoristila za nabiranje izkušenj iz tujine, o katerih je tako rada govorila na družbenih omrežjih: "Mi je velikokrat kdo napisal, da je kam šel zaradi mene, zato me tudi veseli, da si je mogoče kakšna mlada punca upala iti sama kam, kamor si prej ni."

Album, poln spominov s štirih celin, a v srcu nemir sveta, da še ni videla vsega, kar bi si na svetu želela. Prav na Tenerifu, kjer si je ustvarila drugi dom, jo je med najljubšim ritualom – surfanjem – presenetila nenavadna, ostra bolečina v roki in z njo nekaj, česar ne moreš spakirati, pozabiti ali prespati: "Sem najprej mislila, da sem se celo samo poškodovala v vodi, pa potem ugotovila, da ni tako. Začela me je boleti roka, najprej sem dobila napačno diagnozo, pa so me potem operirali, med prvo operacijo vzeli vzorce in testirali in ugotovili, da je kostni rak."

Diagnoza, ki je spremenila vse: osteosarkom. Rak, ki ji je čez noč vzel brezskrbnost. Namesto potovanj – bolnišnice, namesto svobode – eno leto boja s kemoterapijo in operacijami. "Sem imela vmes operacijo, med katero so mi presadili kost iz noge v roko, ker so mi morali prizadeto nadlahtnico odrezati ven."