Rezervirati ali ne rezervirati potovanj v času koronavirusa?

V tem času se pojavlja veliko takšnih in podobnih vprašanj glede pravic potrošnikov, ki so že pred časom sklenili potovalni aranžma oziroma rezervirali letalske karte, hotelske nastanitve in druge turistične storitve, pa tudi tistih, ki to še nameravajo storiti. Kako ravnati, da se izognemo nepotrebnim stroškom in slabi volji zaradi morebitnih odpovedi?

Ministrstvo za zunanje zadeve je vsem, ki se ta hip še odločajo o potovanju v tujino, svetovalo ponoven razmislek in, če je le možno, preložitev potovanj, ki niso nujna. "Glede na ustrezne ukrepe, ki jih je Slovenija sprejela, lahko ob striktnem upoštevanju navodil predvidevamo, da bo situacija kmalu boljša ter številni trenutno aktivni primeri okužbe zaključeni, upajmo, da vsi z okrevanjem. Žal pa nihče ne more napovedati, kako dolgo bo to trajalo in kakšne bodo razsežnosti epidemije covid-19," pravi predsednik Popotniškega združenja Slovenije Igor Jurišič. Tisti, ki so turistične storitve že vplačali in bi se morali na potovanje odpraviti v naslednjih tednih, se zato upravičeno sprašujejo, kaj naj storijo in kakšne so njihove pravice v primeru odpovedi – ne glede na to, ali potovanje odpovejo sami ali pa turistični, namestitveni ponudniki ali prevozniki.

MZZ svetuje premislek o potovanju v tujino in preložitev nenujnih potovanj. FOTO: Dreamstime

Kaj storiti, če imamo potovanje že vplačano? Če imate v naslednjih nekaj tednih v načrtu turistično potovanje, pa ne veste, kaj storiti, bodo vaši nadaljnji koraki odvisni predvsem od splošnih pogojev ponudnika, pri katerem ste vplačali potovanje. Če razmišljate o odstopu od potovanja, ki ste ga že plačali, torej najprej preverite splošne pogoje v primeru odstopa. Na podlagi teh se odločite, ali se vam odpoved izplača, in se seznanite s tem, kaj vam v tem primeru pripada. "Če se turistična agencija ni zavarovala s splošnimi pogoji, vam sme turistična agencija zaračunati odstopnino zgolj po 4. točki 57. člena Zakona o varstvu potrošnikov, ki pravi, da je višina odstopnine cena turističnega paketa, od katere se odšteje prihranke stroškov in prihodke iz nadomestne uporabe potovalnih storitev. V nasprotnem primeru pa v višini, kot jo določajo splošni pogoji in ki je po navadi odvisna od časa, ki je preostal do začetka potovanja," poudarja Jurišič. Preverite, ali je odpoved sploh možna brez stroškov in če je, kdaj je skrajni čas, da to še lahko storite. "V tem primeru svetujemo, da z odpovedjo počakate do zadnjega trenutka in v primeru, da se razmere ne umirijo, prekličete rezervacijo pred iztekom roka za brezplačno odpoved," svetuje. Če vplačanega aranžmaja ni možno odpovedati brez stroškov, v splošnih pogojih preberite, kakšen je strošek odpovedi. Strošek odstopnine lahko namreč raste sorazmerno z bližanjem datuma odhoda. Tako vam lahko na primer do 60 dni pred odhodom zaračunajo strošek v višini 10 odstotkov cene, do 30 dni prej morda že 50 odstotkov cene, do tri dni prej 80 odstotkov cene in manj kot tri dni prej 100 odstotkov cene. "V tem primeru svetujemo, da poskusite z nastanitvijo doseči dogovor o brezplačni menjavi termina, če vam to ustreza, v nasprotnem primeru pa spremljate razmere in sprejmete odločitev znotraj obdobja, v katerem velja enaka odstopnina," pravi Jurišič.

Pred vplačilom turističnega aranžmaja se dobro pozanimajte o možnostih odpovedi. FOTO: Dreamstime

Preden sami odpoveste letalske vozovnice, prav tako najprej preverite splošne pogoje. V večini primerov vam sicer v takšnem primeru, ko je odpoved na vaši strani, pripada zgolj del letaliških pristojbin, nekatere letalske družbe pa vam za odpoved lahko zaračunajo tudi strošek storitve odpovedi – ta je lahko celo višji od preostanka letaliških taks. "Z drugimi besedami, v primeru odpovedi izgubite vse ali pretežen del cene vozovnice. V primeru, da vozovnice ne prekličete pred odhodom (no-show), vam najverjetneje ne pripada odstopnina," pravijo v Popotniškem združenju. Zakaj Jurišič svetuje odlašanje z odpovedjo do zadnjega roka za odpoved? Zato, ker se lahko zgodi, da se agencija oziroma ponudniki v nekem trenutku sami odločijo za odpoved potovanja. Vse do takrat pa se pri odpovedi razume, da gre za "prostovoljno odpoved", zato vam bodo zaračunali stroške, ki so navedeni v splošnih pogojih oziroma če teh ni, se odstopnina izračuna po zakonu o varstvu potrošnikov. Kaj nam pripada v primeru odpovedi aranžmaja ali leta? Turistični ponudniki lahko aranžma odpovejo v primeru "neizogibnih in izrednih okoliščin", ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja. V tem primeru ste upravičeni do celotne kupnine, a pogoj za to je izpolnjen šele, ko okoliščine dejansko vplivajo na izvedbo potovanja. "Nedvomno so takšne okoliščine nastopile, če se nanje sklicuje tudi prevoznik (in je zaradi teh odpovedan prevoz), v nasprotnem primeru, pa je treba dokazovati, kaj pomeni, da bistveno vplivajo. V primeru, da potovanje sestoji iz letalskega prevoza, ki sicer ni odpovedan, prireditve in ogledi, ki so del paketa, pa niso izvedljivi, je verjetnost, da vam bo z dokazovanjem uspelo, bistveno večja, kot če je odpovedan zgolj eden od desetih ogledov ali pa je omejitev takšna, da za ogled muzeja zahtevajo nošenje zaščitne maske," pravijo v združenju.

Ko sklepate turistični paket, je zelo pomembno, da dobro preberete splošne pogoje in se za sklenitev odločite le, če menite, da so za vas ugodni.

Pri letalskih kartah je pomembno, da vemo, da je letalska družba dolžna povrniti celotno kupnino v primeru, ko oni odpovejo ali spremenijo let. To velja v vsakem primeru, razen primeru stečaja. "V primeru, da pa letalska družba odpove let, ki ste ga vplačali, pa ste upravičeni do celotne cene vozovnice, če seveda ne gre letalska družba v stečaj. V tem primeru svetujemo, da z odpovedjo počakate in spremljate, ali je morda let odpovedan ali spremenjen, saj vam je letalska družba tudi v primeru spremembe dolžna ponuditi ali brezplačno spremembo ali vrnitev kupnine," pravi Jurišič. Poleg tega pa je dobro vedeti, da vam po uredbi EU o pravicah letalskih potnikov pripada tudi odškodnina, če letalska družba let odpove manj kot dva tedna pred odhodom. "V primeru letalskih vozovnic so v zadnjih dneh (tudi nizkocenovni) prevozniki začeli ponujati vozovnice, pri katerih je možna sprememba datuma, a tukaj je treba biti zelo pozoren, saj lahko velja zgolj v primeru, da cena nove vozovnice ni višja od rezervirane, kar pa se bo v praksi težko zgodilo, saj bo po koncu pandemije povpraševanje najverjetneje poraslo, s tem pa tudi cene," pravi Jurišič. Zato svetuje nakup vozovnic, ko se bodo razmere umirile, pa čeprav bodo takrat verjetno dražje. "V tem primeru svetujemo, da počakate z nakupom, sploh če načrtujete let v bližnji prihodnosti oziroma se za nakup odločite, če ocenite, da je cena tako ugodna, da sprejmete tveganje."

Če letalske družbe same odpovejo let, vam morajo povrniti celotno kupnino. Če je let odpovedan manj kot dva tedna pred odhodom, pa vam pripada celo odškodnina. FOTO: Dreamstime

Kako se lahko zavarujemo? Mnogi poletni ali prvomajski oddih šele načrtujejo in so ga nameravali rezervirati v teh dneh, a zaradi trenutne situacije po svetu vlada precejšnja previdnost in negotovost. Eden od načinov je, da potovanje dodatno zavarujete v primeru, da se ga pozneje odločite odpovedati. Pri nekaterih zavarovalnicah je po plačilu turistične storitve možno skleniti zavarovanje rizika odpovedi. Pri tem pa Jurišič poudarja, da bodite pozorni na to, kaj je vključeno v takšnem zavarovanju: "Pri tem opozarjamo, da ste zavarovani zgolj v primeru, da se pripeti nekaj, kar je tudi zavarovano; to pa je poleg nenadne bolezni ali poškodbe, ki vpliva na potovanje, lahko tudi poziv na sodišče, ločitev ali celo pomanjkanje snega, odvisno od zavarovalnice in izbire kritja (osnovno ali razširjeno)."

Letošnje leto bo izjemno težko za turizem. FOTO: Dreamstime

Če si potovanje organizirate v lastni režiji, je skoraj vedno možno rezervirati nastanitev z možnostjo brezplačne odpovedi. Pri rezervaciji zato bodite pozorni in se izogibajte tistim ponudbam, kjer denarja ne vračajo oziroma vam odpoved zaračunajo. Na straneh v angleškem jeziku se torej izogibajte možnosti, kjer piše "non-refundable", saj vam z rezervacijo takšnih ponudb v primeru odpovedi vplačan denar propade. Takšne ponudbe so lahko privlačne predvsem zaradi nižjih cen, vendar se morate zavedati, da s tem prevzemate tveganje v primeru odpovedi, opozarjajo v Popotniškem združenju. "Naš nasvet je, da ne le v teh razmerah, ampak tudi sicer, rezervirate nastanitve, ki jih lahko prekličete brez stroškov, razen, če presodite, da je cena toliko nižja in prevzamete tveganje ali zavarujete riziko odpovedi," poudarjajo. Glede na trenutno stanje, ko ni jasno, kako dolgo bo pandemija vztrajala, pa je vprašanje, ali je sploh smiselno v tem trenutku rezervirati počitnice. "V primeru, da potovalnih storitev še niste plačali, svetujemo, da z rezervacijo storitev, katerih ni mogoče brezplačno odpovedati, počakate do normalizacije razmer," pravi Jurišič. Ste kupili letalsko karto pri nizkocenovniku ali rezervirali nastanitev prek spletnih platform? V irskem nizkocenovnem letalskem prevozniku Ryanair so poudarili, da lahko v primerih odpovedi letov zaradi omejitev letenja v določene dele sveta ali odločitve prevoznika potniki zahtevajo bodisi povračilo stroškov, spremembo leta na poznejši datum ali pa spremembo destinacije. O odpovedih v Ryanairu potnike obveščajo prek sporočil SMS. Za spremembe datuma leta ali destinacije so se v Ryanairu za lete do 31. marca odpovedali posebni pristojbini za menjavo, velja pa še vedno politika doplačila, če je vozovnica za alternativni let dražja. V britanskem nizkocenovnem letalskem prevozniku Easyjet so poudarili, da lahko stranke, ki želijo spremeniti svoje potovalne načrte, do nadaljnjega spremenijo bodisi datum leta ali destinacijo brez posebnih dodatnih pristojbin. Če bo cena novega leta višja od prvotne, pa bodo morali plačati razliko. Spremembe morajo sporočiti najpozneje dve uri pred letom. Tako v Ryanairu kot Easyjetu sicer poudarjajo, da sledijo vsem predpisanim protokolom glede zaščite pred širjenjem okužbe z novim koronavirusom na letalih.

Bi radi spremenili svoje potovalne načrte, pa ste že kupili letalsko karto? FOTO: Dreamstime