Potovanja v Libanon odsvetovana, vsem, ki so tam, svetovan odhod

Slovenija zaradi poslabšanja varnostne situacije v Libanonu odsvetuje vsa potovanja v to državo. Vsem slovenskim državljanom, ki so tam, pa svetuje, da preverijo možnosti odhoda, saj so letalske družbe napovedale ukinitve letov. Na slovensko veleposlaništvo v Ankari se je doslej obrnila ena oseba, ki je še v Libanonu in ga bo v kratkem zapustila.

Slovenski državljani se lahko za konzularno pomoč obrnejo na veleposlaništvo v Ankari ali na dežurno službo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Ministrstvo je namreč povišalo stopnjo tveganja za Libanon na najvišjo stopnjo previdnosti. Kot pojasnjujejo, je po napadih v južnem Izraelu prišlo do izmenjave ognja med libanonskim Hezbolahom in izraelskimi obrambnimi silami na jugu Libanona. Situacija je nestabilna, napetost ostaja visoka in dogodki se lahko stopnjujejo brez opozorila, kar lahko vpliva na odhode iz države. icon-expand Pro palestinski protesti v Libanonu FOTO: AP Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je sicer ta teden v luči razmer na Bližnjem vzhodu in nedavnih napadov v Franciji in Belgiji državljanom, ki se odpravljajo v tujino ali so že tam, svetovalo dodatno previdnost. Posebno pozornost svetuje na turistično priljubljenih krajih, kjer se zbira večje število ljudi. Svetuje tudi, naj potniki potovanje napovedo v obrazcu, ki ga dobijo na spletni strani ministrstva.