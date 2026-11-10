Potovanje na Tajsko – od templjev v Bangkoku do kuhinje severa

Turistična agencija Sonček na strani Tajska potovanje med drugim opisuje izlet s Phuketa na otočje Phi Phi. To je uporabna zamisel, če vas mikajo različni otoki, kovčke pa bi radi razpakirali le enkrat. Nekatere kraje je smiselno izbrati za prenočevanje, druge je prijetneje obiskati s čolnom in se zvečer vrniti v isti hotel.

Kako razporediti deset ali štirinajst noči

Če priletite v Bangkok in od tam tudi odletite, lahko deset noči razporedite tako, da prve tri preživite v prestolnici, šest ob morju in zadnjo spet v Bangkoku. Tri začetne nočitve vam pustijo dva cela dneva za oglede, tudi če prispete šele zvečer. Zadnja noč v mestu pa pride prav, kadar vas z otoka do mednarodnega leta loči trajekt in še notranji let, saj se tako izognete tveganju zamude. Pri štirinajstih nočeh lahko v program vključite Chiang Mai. Ena možnost so tri noči v Bangkoku, tri na severu, sedem ob morju in zadnja blizu odhodnega letališča. Če vozovnica omogoča prihod v Bangkok in povratek s Phuketa, se vrstni red spremeni. Zadnji dan lahko ostanete na jugu in si prihranite pot nazaj v prestolnico. Pri primerjavi vozovnic zato poleg cene preverite tudi, koliko uporabnega časa vam ostane na cilju.

Bangkok spoznate ob reki Chao Phraya

Za prvi dan v Bangkoku je reka dobro izhodišče. V kompleksu Velike palače stoji tempelj Wat Phra Kaew s smaragdnim Budo. Do bližnjega templja Wat Pho lahko nadaljujete peš. Tam ležeči Buda v dolžino meri več deset metrov, tako da si najprej ogledate obraz in šele med hojo ob kipu opazite okrasje na podplatih. Čez reko, neposredno nasproti templja Wat Pho, stoji Wat Arun. Kratko prečkanje reke z ladjico poveže obe znamenitosti. Drugi dan lahko ostanete v mestu ali ga namenite kraju Ayutthaya severno od Bangkoka. Nekdanja siamska prestolnica je zrasla na otoku med tremi rekami. Namesto pozlačenih dvoran, kot jih ima današnja palača, boste tu med ostanki samostanov našli visoke opečnate stolpe. Če vas zanima zgodovina, je to dober razlog za celodnevni izlet. Če ste po dolgem letu utrujeni, lahko ostanete ob reki in dopoldne brez urnika namenite eni sami četrti.

Chiang Mai je vreden časa tudi zaradi kuhinje

V starem jedru mesta Chiang Mai se lahko orientirate po obrambnem jarku in mestnih vratih Tha Phae. Če ste v mestu v nedeljo, si večer prihranite za tržnico, ki se od vrat raztegne po ulici Ratchadamnoen. Med stojnicami najdete lesene rezbarije in druge izdelke domače obrti. Za ogled tempelja Wat Phra That Doi Suthep na gori nad mestom si rezervirajte drugo dopoldne, saj izlet vključuje tudi vožnjo iz doline. Sever Tajske lahko spoznate že ob skledi jedi khao soi. V kari juhi s kokosovim mlekom so mehki jajčni rezanci, na vrhu pa še ocvrti, ki ostanejo hrustljavi do prvih nekaj žlic. Ob strani pogosto dobite limeto in vloženo zelenjavo, da si lahko okus prilagodite sami. Če vas prav hrana najbolj vleče na sever, je prost dan za obisk tržnice in kuharsko delavnico lahko vreden več kot še en dolg izlet.

Deževna sezona

Phuket in Krabi ležita ob Andamanskem morju. Za to obalo je praviloma ugodno obdobje od približno novembra do aprila, zlasti če si želite izletov z ladjo. V evropskem poletju jugozahodni monsun pogosteje prinese razburkano morje. Za julij ali avgust je zato smiselno pogledati otoke Koh Samui, Koh Phangan ali Koh Tao v Tajskem zalivu. Na teh otokih je lahko več dežja pozneje jeseni. Natančne meje sezon se iz leta v leto razlikujejo. Pri Krabiju že izbira med krajema Ao Nang in Railay vpliva na dan prihoda. Do kraja Ao Nang lahko pridete po cesti, na bližnji polotok Railay pa obiskovalce pod apnenčaste stene pripeljejo čolni. Če želite po večernem pristanku naravnost v hotel, je prva možnost preprostejša. Če vas privlači Railay, pred rezervacijo preverite, kako je ob uri vašega prihoda urejen zadnji del poti. Podobno velja na drugi strani polotoka. Koh Samui ima letališče, za nadaljevanje na Koh Phangan ali Koh Tao pa je treba do pristanišča in nato na trajekt. Na zemljevidu je to kratka razdalja, vendar lahko pri poznem pristanku vseeno pomeni dodatno noč na Samuiju. Vozni red trajektov zato primerjajte z uro pristanka, še preden potrdite prvo nočitev.

Od zamisli "Tajska potovanje" do ponudbe po meri

Turistična agencija Sonček v ponudbi potovanj po meri predstavlja kombinacijo Krabija in otoka Koh Yao Noi. Takšna pot je primerna za popotnika, ki bi čas raje razdelil med izlete pod klifi in nekaj mirnejših otoških dni, kot pa se vozil med severom in jugom države. Ob povpraševanju lahko navedete termin, število potnikov, proračun na osebo in želeno vrsto nastanitve. Lahko dobite ponudbo z letalskimi vozovnicami ali brez njih. Pri primerjavi dveh predlogov bodite posebej pozorni na dneve, ko menjate nastanitev ali otok. Če prvi predlog vključuje prevoz od letališča do otoške nastanitve, drugi pa se konča pri pomolu, enaka cena nočitve ne pomeni enakega stroška poti. Vprašajte, kdo vas pričaka po pristanku in kateri del poti opravite z ladjo. Tako boste še pred odhodom vedeli, kako bo potekal prvi večer.

Pogosta vprašanja pred prvim obiskom Tajske

Kaj je treba urediti pred prihodom na Tajsko?

Pred odhodom preverite veljavnost potnega lista in vstopne pogoje za svoje državljanstvo ter dovoljeno trajanje obiska. Za turistični prihod s slovenskim potnim listom je treba v obdobju treh dni pred prihodom (vključno z dnevom prihoda) na uradnem portalu tajske imigracijske službe oddati brezplačno digitalno prijavo TDAC. Pri roki imejte podatke o prihodu in naslov prve nastanitve. Prijava prihoda ni vizum.

Kako se obleči za ogled Velike palače?

Izberite oblačila, ki pokrijejo ramena in kolena. Lahke dolge hlače in majica z rokavi so praktična izbira že ob odhodu iz hotela. Tako si lahko bližnje templje ogledate brez preoblačenja pred vstopom.

Je za obisk otokov treba na vsakem tudi prenočiti?

Ne. Za ogled več zalivov lahko izberete eno nastanitev in se od tam odpravite na izlete z ladjo. Prenočitev na manjšem otoku je smiselna, če se veselite jutranjega plavanja ali večera na pomolu po odhodu zadnjega izletniškega čolna. Ko oddajate povpraševanje, zapisu "Tajska potovanje" dodajte še mesec odhoda, število nočitev in eno doživetje, ki ga ne želite izpustiti. Turistična agencija Sonček lahko na podlagi tega pripravi predlog po meri, vi pa boste lažje presodili, ali si želite še nekaj dni na severu ali raje še eno jutro ob morju.

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