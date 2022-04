Potovanje v Rim se je spremenilo v zgodbo, ki jo bodo pripovedovali vnukom

V Ljubljani so se vkrcali v kombi ter se odpravili proti Zagrebu. Iz Zagreba bodo leteli v Rim. Ekipa je bila zelo navdušena, omenili so kraje, ki jih bodo obiskali, znane restavracije, trgovine, darila, ki jih morajo kupiti…

Dodatno jih je razveselila novica, da se jim bo na izletu pridružil youtuber Pero Martič. Vse je bilo pripravljeno za odhod 1. aprila 2022 popoldan. Samo malo, kaj ni 01.04. pravzaprav prvi april? Ali so na to pozabili? Očitno.

In potem se je Pero nekje v okolici Črnomlja začel skrivnostno ozirati nazaj. Nekaj je bilo narobe. Voznik je potnike kmalu obvestil, da so ravno na vhodu v Rim in da je zdaj pravi čas za slikanje. Nikomur ni bilo nič jasno. Rim? Niti do Zagreba še nismo prišli, kje je Rim? Toda Rim je bil res pred njimi. Samo naš Rim, ne italijanski. A tisto slikanje je bilo close up obrazov, ko je Pero na vso moč zavpil - "Prviiiiii apriiiiiiil!". Ta fotografija bo definitvno ostala za spomin.

Da ne dolgovezimo, ja, nasedli so na foro in namesto v prestolnici Italije na kakšni carbonari, so končali v Rimu v Črnomlju. Carbonare ni bilo. Bilo pa je nepozabno. Kopanje, obisk pivovarne, nora hrana, divja zabava doma in žuranje v Zagrebu. Morda tam ni bilo ne Colloseuma ne Foruma, je pa bilo nekaj veliko pomembnejšega od tega. Pomembnejše od zgradb in ulic. Bili so skupaj kot ekipa. Epska ekipa.

Če jih danes vprašate, ali jim je žal, da so končali v »napačnem« Rimu, vam bodo odgovorili, da tak Rim ne obstaja. Obstajata samo dva prava Rima. Tisti bolj zabaven je v Sloveniji.

Celotno zgodbo si oglejte na Facebook profilu AXE Slovenija.

Naročnik oglasa je Axe.