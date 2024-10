Po burni razpravi potrdili predlog datuma referenduma o Jek2

Kritična sta bila do predlaganega referendumskega vprašanja "Ali podpirate izvedbo projekta Jek 2, ki bo skupaj z ostalimi nizkoogljičnimi viri zagotovil stabilno oskrbo z električno energijo?", ki da je nejasno in sugestivno.

Kot je dejala Avšič Bogovičeva, lahko po poslovniku odbor v tej fazi razpravlja le o točkah predlaganega odloka, ki določata datuma za začetek rokov za opravila (14. oktober) in za izvedbo glasovanja (24. november). Tašner Vatovec in Gregorič sta predlagala, da bi se izvedba referenduma prestavila za šest ali 12 mesecev, a odbor o tem ni odločal.

"Molk SDS, NSi, Svobode in SD, ko se pogovarjamo o teh stvareh, je srhljiv," je dejal Tašner Vatovec in dodal, da je bil takšen molk v času prejšnje največje zgrešene investicije v državi, Teša 6.

Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je predlog odloka sprejel z 12 glasovi za in glasovoma Mateja Tašnerja Vatovca (Levica) in Miroslava Gregoriča (Svoboda) proti. Poleg njiju je o predlogu odloka izmed vseh članov odbora razpravljala le še predsednica odbora Nataša Avšič Bogovič (Svoboda).

Sama razumeta, da navedba "izvedba projekta" pomeni celoten proces od začetka načrtovanja do obratovanja elektrarne. "Dajemo bianco ček investitorju, ki je brez denarja in ki niti ne ve, kdo bo lastnik elektrarne," je dejal Gregorič. Tašner Vatovec je med drugim glede stabilnosti oskrbe dejal, da nihče ne more predvideti, kaj se bo v prihodnjih letih dogajalo z dobavo jedrskega goriva in cenami zanj.

Medtem pa sta predsednica odbora in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, zadolžen za nacionalni jedrski program, Danijel Levičar interpretirala, da ta navedba ne pomeni tudi odločitve o izgradnji Jek2. Avšič Bogovičeva navedbo razume kot mandat investitorju in posameznim ministrstvom za nadaljevanje priprave projekta. Levičar je dejal, da referendum ni nikakršna bianco menica za sam projekt, da pa investitor in vladni organi potrebujejo mandat za pripravo na končno investitorjevo odločitev, ki naj bi bila sprejeta do leta 2028.

Različno razumejo tudi navedbo "z ostalimi nizkoogljični viri" iz referendumskega vprašanja. Tašner Vatovec je opozoril, da so ti v novem energetskem zakonu opredeljeni kot jedrska energija, vodik, sintetični plini in odvečna toplota. Levičar pa je dejal, da je opredelitev v zakonu napačna in da po mednarodno priznani definiciji med te vire sodijo tudi obnovljivi viri energije (OVE), medtem ko vodik in sintetični plini sploh niso opredeljeni kot vir. Navedba v drugem delu referendumskega vprašanja po Levičarjevi interpretaciji pomeni male modularne jedrske reaktorje in OVE.

O največjem energetskem objektu in investiciji govorili brez ministra

Gregorič je uvodoma predlagal, da se seja prestavi za en teden, saj da ne morejo o največjem energetskem objektu in tudi največji investiciji govoriti brez ministra, pristojnega za energetiko. Predsednica odbora je po prekinitvi seji in pogovoru z ministrom Bojanom Kumrom pojasnila, da se je vlada odločila, da danes njena stališča zagovarja Levičar.