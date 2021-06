Potrdila za prestop meje: naval na upravno enoto kar desetkrat večji

S približevanjem poletja se vse več ljudi sprašuje, kako do potrdila o prebolelosti, cepljenju ali testiranju, ki je potrebno za potovanja v tujino. Dobite ga lahko v zdravstvenem domu, če imate digitalno potrdilo Sigenca, pa ga lahko zase in za otroke brezplačno natisnete kar sami. A za pridobitev tega potrdila morate obiskati upravno enoto.

Kot so nam pojasnili na NIJZ, je dostop do portala zVem na voljo preko sistema SI-PASS, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom (certifikatom) ali s potrditvijo prek SMS-a. Pojasnjujejo, da si stranka račun SI-PASS ustvari hitro, uporaben pa je tudi za druge državne portale (recimo za eUpravo). Tudi na NIJZ pravijo, da se je za oboje treba oglasiti na upravni enoti za osebno identifikacijo.

Ob tem pa naš bralec izpostavlja problem, da je želel potrdilo urediti v imenu svoje žene, a to ni bilo mogoče. Temu prikimava tudi Mencinger in pojasnjuje, da se digitalno potrdilo pridobi le osebno s preverjanjem identitete. Torej potrdila ni mogoče pridobiti za partnerja, starše ali otroke, starejše od 15 let.

Dnevno prejemajo več kot tisoč e-mailov za naročanje, a žal vseh ne morejo naročiti, saj nimajo toliko prostih terminov, pripoveduje Mencinger. Glede na razpoložljivost zaposlenih odpirajo okenca tako na Linhartovi kot na Tobačni (za urejanje osebnih dokumentov). Kot še dodaja, lahko na enem okencu za digitalno potrdilo oziroma SMSPass dnevno prejmejo približno od 100 do 180 strank, kar je odvisno od povpraševanja po ostalih storitvah, kot so overitve, garantna pisma, vrednotnice itd. Trenutno imajo posebno okence samo za izdajo potrdil. Ostala okenca opravljajo tudi druge storitve. To število strank velja za Linhartovo 13, pravi Mencinger. "Dejstvo je, da lahko sprejmemo toliko strank, kolikor zaposlenih imamo na okencih, več žal ne gre," dodaja.

Ob tem se še en naš bralec sprašuje, ali ne bi bilo možno postopka poenostaviti, saj predvsem starejši niso računalniško pismeni ali pa sploh nimajo dostopa do računalnika. Na NIJZ odgovarjajo, da zaradi "zakonsko zavezujočega zagotavljanja visoke stopnje varnosti dostopa do podatkov eZdravja te ravni ne moremo znižati, kajti s tem bi lahko odprli vrata do raznih zlorab in nezakonitega dostopa do občutljivih podatkov o pacientih". In dodajajo, da se vsi dokumenti – vključno s testi in drugo zdravstveno dokumentacijo – hranijo v CRPP (Centralnem registru podatkov o pacientu).

Kaj pa digitalno potrdilo?

Medtem ko v Sloveniji še čakamo na digitalno covidno potrdilo – po naših informacijah bodo na jutrišnji novinarski konferenci predstavili podrobnosti, minister za zdravje Janez Poklukarje včeraj omenil možnost, da bi lahko do njega dostopali že naslednji teden – pa so na sosednjem Hrvaškem že začeli izdajati digitalna zelena potrdila. Do njega so upravičeni tudi tisti, ki so bili cepljeni z enim odmerkom, če je od cepljenja minilo 22 dni, je včeraj potrdil notranji minister Davor Božinovič. Za izdajo potrdila je treba na portalu e-Građani izpolniti zahtevo z vpisom matične številke in naslova elektronske pošte, na katerega nato pošljejo potrdilo s kodo QR. Digitalno covidno potrdilo bo mogoče prevzeti tudi osebno v podružnicah Hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ).

V celotni EU bodo digitalna covidna potrdila predvidoma uveljavili s 1. julijem, je pa Evropska komisija članicam, ki so izpolnile tehnične pogoje, odobrila izdajanje s 1. junijem. V sistemje doslej vključenih deset držav članic, sedem jih je tudi že začelo izdajati covidna potrdila – to so Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Grčija, Hrvaška in Poljska.

Covidno potrdilo naj bi omogočilo lažja potovanje v EU med poletno turistično sezono.