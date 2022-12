Potrdili davčni noveli. Pri finančni preiskavi bo dovoljeno sledenje blaga

S spremembami zakona o finančni upravi se medtem predlaga odpravo nekaterih določb, zapisanih v zakon marca letos. Z njimi se ponovno uvaja trajni mandat za direktorje finančnih uradov, odpravljata pa se kolegijsko odločanje v najzahtevnejših primerih in ukrep dodelitve zadeve drugemu inšpektorju v primeru kršitve vodenja in odločanja posameznega postopka.

Z namenom izboljšanja učinkovitosti delovanja finančne uprave so predvidene tudi spremembe ureditve finančne preiskave. Uradna oseba bo denimo imela možnost, da pri opravljanju finančne preiskave pridobiva podatke o položaju in gibanju blaga z uporabo tehničnih pripomočkov s ciljem, da se odkrijejo na primer nezakonite proizvodnje trošarinskih izdelkov, ki s svojim delovanjem škodujejo državnemu proračunu.

Na današnji seji je v okviru razprave o predlaganih dopolnilih k noveli zakona o finančni upravi prišlo do polemike glede predvidenega sledenja blaga z uporabo tehničnih pripomočkov.

V opoziciji so opozorili, da to pomeni "morebitno nezakonito in neustavno sledenje državljanom". V NSi so skušali to preprečiti z dopolnilom, ki bi prestavilo začetek uporabe določb o tehničnih pripomočkih na 1. januar 2024, v tem času pa naj bi se pripravilo ustrezne spremembe. V SDS pa so predlagali amandma, s katerim bi se na leto 2024 prestavilo uveljavitev celotne novele. Vlada namreč prihodnje leto napoveduje davčno reformo, ki se vsebinsko nanaša tudi na področje delovanja finančne uprave, so argumentirali.

Poslanci so predlagani dopolnili danes zavrnili.

Za novelo zakona o davčnem postopku je na koncu glasovalo 57 poslancev, proti ni bil nihče. Noveli zakona o finančni upravi pa je svoj glas dalo 38 poslancev, odreklo pa ji ga je 28 poslancev. Ob glasovanju je bilo sicer pri tej noveli prisotnih 77 poslancev, a so v SD in Levici napovedali, da se bodo zaradi nestrinjanja z določbami glede sledenja vzdržali.