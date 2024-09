Potrdili gradbeno dovoljenje: gradnja onkologije Maribor se nadaljuje

Kot so sporočili z ministrstva za zdravje, je projektant projekta širitve onkologije v Mariboru Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu (UNKIZ) seznanil z odločitvijo drugostopenjskega organa o izdanem gradbenem dovoljenju: "Danes je UNKIZ dobil tudi potrdilo o dokončnosti gradbenega dovoljenja. UNKIZ je izvajalca že napotil na gradbišče, da nadaljuje z deli."

Onkološki bolniki začeli sami zbirati denar za odkup stanovanj na Masarykovi

Novica prihaja po tem, ko so se v boj za mariborsko onkologijo podali onkološki bolniki. Zatem so mesec dni na nevzdržno stanje poleg bolnikov glasno opozarjali tudi v UKC Maribor. Kot smo poročali, so pred mesecem dni onkološke bolnice, ker niso videle druge možnosti, same začele opozarjati na nevzdržne razmere na mariborski onkologiji. Stanje je katastrofalno, so pričevali tako bolniki kot vodilni v UKC Maribor. V tem času se je klicem na pomoč pridružil tudi OI Ljubljana, ki se sooča s hudo prostorsko stisko. Izkazalo se je, da je onkologija v Sloveniji podhranjena tako prostorsko kot kadrovsko. In kaj se je spremenilo? Prav nič, opozarjajo v UKC Maribor.