Potrdili idejno zasnovo za novo Mozirsko kočo

Kot so sporočili iz PD Mozirje, je bila stara koča večkrat dograjena in zato prostori niso bili optimalno izkoriščeni. V novi koči se bosta na ta račun povečali uporabnost in dostopnost prostorov.

Dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja so že poslali pristojnim za izdajo projektnih pogojev in mnenj. V gradbenem odboru za novo Mozirsko kočo si prizadevajo, da bi gradbeno dovoljenje dobili v najkrajšem možnem času, saj je to pogoj za prijavo na razpise za sofinanciranje takšnih projektov.