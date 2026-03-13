Naslovnica
Slovenija

Potrdili končno poročilo komisije DZ o obvodnem financiranju SDS in NSi

Ljubljana, 13. 03. 2026 13.07 pred 1 uro 5 min branja 49

Avtor:
STA M.V.
Dejstva financiranje strank

Poslanci s 50 glasovi za in brez glasu proti potrdili končno poročilo komisije DZ, ki je ugotovila sistem obvodnega financiranja SDS in NSi v času prejšnje vlade s pretakanjem javnega denarja preko državnih podjetij, oglaševanja in strankarskega medijskega aparata. Sprejeli so tudi sklepe o spremembi zakonodaje. SDS in NSi sta sejo obstruirali.

Predsednica komisije DZ, ki je preiskovala sume nezakonitega financiranja strank, Tamara Vonta (Svoboda) je v predstavitvi končnega poročila izpostavila, da to na 500 straneh izkazuje, da so bili v času prejšnje vlade Janeza Janše javna sredstva in državni organi uporabljeni za financiranje političnih projektov in da je obstajal organiziran sistem, ki je javni denar preusmerjal v strankarske medije in politične strukture.

Ob tem je znova izpostavila nekatere primere, ki so v javnosti sicer že odmevali. SDS je za financiranje televizije Nova24TV po Vontinih besedah "mecena" sprva našla na Madžarskem. "Tajkuni iz kroga Viktorja Orbana so sklepali oglaševalske pogodbe z izjemno visokimi zneski, čeprav za takšno oglaševanje ni bilo prav nobene ekonomske podlage," je dejala. Računi Madžarov pa so prišli v času tretje vlade Janeza Janše, ko so se na vladi "na vse pretege trudili", da bi čim večji del slovenskega gospodarstva odprli madžarskemu kapitalu.

Po Janševem prevzemu oblasti pa so mesto Madžarov postopoma začela prevzemati državna podjetja in drugi javni viri. Med ključnimi primeri je pogodba s Telekomom Slovenije, na podlagi katere se je v treh letih v ta sistem financiranja preteklo približno dva milijona evrov. Vodstvo Telekoma pa je takšno pogodbo pred tem zavračalo kot poslovno škodljivo. Prav tako so preuredili programske sheme, takko da so program Nove24TV premaknili višje "na daljincu v vsakem od naših domov". Priče pa so po njenih besedah pred komisijo izpovedovale, da so bile deležne tudi groženj s smrtjo, kar je označila za "modus operandi določene politične opcije".

Preberi še Finančna hobotnica NSi: od energetskih družb do podjetij blizu Roberta Ilca

Pretveza oglaševanja se v poročilu pojavlja vedno znova, tudi preko satelitskih portalov, kot jih je označila Vonta. Posebej izrazit je primer koncesionarjev za urejanje vodotokov. V letih 2021 in 2022 so se sredstva za urejanje vodotokov več kot podvojila, v istem obdobju pa so ta ista podjetja začela oglaševati v medijih, ki so povezana s SDS. Tudi to oglaševanje ni imelo tržne logike. Posledice takega ravnanja pa smo leta 2023 ob najhujših poplavah v zgodovini Slovenije občutili vsi, je dejala.

Denarni tok
Denarni tok
FOTO: POP TV

V primeru NSi pa komisija ugotavlja obvodno financiranje preko Inštituta Janeza Evangelista Kreka. Po Vontinih besedah je zlasti zaskrbljujoče, da so se na račun inštituta stekale donacije podjetij, ki so bila hkrati med največjimi prejemniki javnih sredstev ministrstev pod vplivom NSi, zlasti infrastrukturnega ministrstva v času, ko ga je vodil aktualni predsednik stranke Jernej Vrtovec. "Med donatorji so domnevno tudi največji gradbeni baroni v državi," je dejala. Končni prejemniki pa so bili po ugotovitvah komisije posamezni ključni kadri v NSi, med drugim glavni tajnik Robert Ilc.

Kazensko vpletenost odgovornih bodo po besedah Vonte preverjali organi pregona, DZ pa mora ugotoviti politično odgovornost. Komisija DZ je tako predlagala, da se okrepi nadzor nad financiranjem političnih strank in z njimi povezanih pravnih oseb ter tako prepreči obvodno financiranje strank. Predlagali so tudi, da se pri prenovi zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pravila glede integritete in nasprotja interesov razširijo tudi na generalne sekretarje političnih strank, ki imajo pogosto ključno vlogo pri upravljanju finančnih in organizacijskih tokov strank.

Tudi te sklepe je DZ soglasno potrdil z 49 glasovi za.

Poročilo in sklepe so potrdili v Svobodi, SD in Levici, kjer so izpostavili, da mora DZ postaviti jasno mejo med financiranjem politike in vplivom kapitala.

"Demokracija brez transparentnega financiranja politike ni demokracija, temveč sistem kupljenega vpliva," je dejala poslanka Levice Nataša Sukič in dodala, da njegove posledice vidimo na primeru ZDA. Ob tem je opozorila, da javni denar ni bankomat za politične stranke.

Tudi poslanka SD Janja Rednjak se je strinjala, da ob tem poročilu razpravljajo o prihodnosti slovenske demokracije. Ugotovitve komisije kažejo na dvojno kršitev demokratičnih pravil, netransparentno financiranje politike in sistematično zavajanje javnosti. V SD so podprli tudi, da se zakonsko določi obveznost generalnih sekretarjev strank.

Poslanec Svobode Lenart Žavbi pa je vsem zainteresiranim svetoval, naj poročilo preberejo "in vidijo, kaj je to globoka država tranzicijske desnice".

Poslanci so sejo zaradi obravnave tajnih podatkov nadaljevali na zaprtem delu.

V SDS in NSi so sejo obstruirali. Na seji prav tako ni bilo nepovezanih poslancev iz vrst Demokratov Anžeta Logarja.

Kot so v dopisu predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič zapisali v SDS, komisija DZ predstavlja zlorabo instituta parlamentarne komisije. Razpolaga z obsežno dokumentacijo, ki presega akt o preiskavi, kar predstavlja potencialno zlorabo podatkov. Da gre za zlorabo, pa je po njihovem mnenju potrdila tudi nekdanja predsednica preiskovalne komisije Mojca Šetinc Pašek, ko je dejala, da je komisija namenjena obračunavanju z SDS. Predlagali so tudi širitev parlamentarne preiskave, ki pa jo je koalicija zavrnila.

Podobne razloge za obstrukcijo so navedli tudi v NSi. "To, da en teden pred volitvami razpravljajo o tem na plenarni seji DZ, je kronski dokaz, da sta Tamara Vonta in Svoboda instrumentalizirali in uzurpirali preiskovalno komisijo za boj proti opoziciji," pa je kot ključen razlog za obstrukcijo v izjavi, ki so jo posredovali medijem, navedel vodja poslanske skupine NSi Janez Cigler Kralj. "Tamara Vonta ni sodišče, ni sodnica, nima kompetenc in si ne dovolimo, da bi ona zdaj pred širnim svetom dajala neke sodbe," je dodal. Meni, da gre za grob poseg v parlamentarizem, "ki ga bomo po 22. marcu najprej raziskali in tudi ustavili".

obvodno financiranje nsi sds komisija dz

KOMENTARJI49

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Amor Patriae
13. 03. 2026 14.22
To poročilo ma približno toliko teže kot vremenska napoved za leto 2050, ki jo napiše astrolog – veliko besed, veliko interpretacij, a vprašanje koliko dejanskih dokazov. Če tako poročilo sestavi Tamara Vonta,ki poleg Urške Klakočar Zupančič predstavlja burlesko slovenske politike , potem je predvolilna parodija popolna:) . Zneski iz poročila ( 4 jurje, 12 jurjev)so naravnost smešni v primerjavi z Jankovičevimi milijoni odpisanega dolga že skoraj statistična napaka :) in če še dodamo videoposnetke ki so prišli na dan lahko rečem,da je končno prišel čas, da tudi levičarji rečejo bobu bob.
Odgovori
+1
1 0
pepe2
13. 03. 2026 14.22
Kar se prisluhov in posnetkov tiče, so res skoraj neverjetni, šokantni. Tiste Janševe najbolj "paranoične" izjave o Kučanu, "ugrabljeni državi" itd., so zdaj praktično dobesedno, javno in dokumentirano ponovljene, izpovedane in zabeležene s strani akterjev samih na teh posnetkih. 10 % provizije za koruptivne posle, zdaj praktično javno izpovedano. To je res že vse skupaj pod romunskim nivojem. Novi 24, Domovini in drugim desničarskim medijem, ki objavljajo te posnetke, pa rastejo rejtingi, ker so praktično edini, ki ažurno objavljajo, kaj, kakšen kriminal, se v tej naši Sloveniji dogaja. Glede Vonte je tudi izpovedano in zabeleženo na posnetku, kaj je edini namen njene "komisije". Blatenje opozicije, izpovedano iz ust Vesne Vuković. Tole bo šlo še precej navzdol, preden se bo razčistilo. "Depolitizirana" policija nič, ob vseh dokazih. Policisti na nižjih položajih pa stavkajo, ker vidijo, kakšna gniloba vlada v državi.
Odgovori
0 0
iskriv
13. 03. 2026 14.14
SDS in NSi sta sejo obstruirali , pa to ja ni mogoče , ker sta to stranki , ki sta zelo " značajni in pošteni " in zato je nemogoče , da bi pri teh lažnivih in kriminalnih združbah odkrili kar koli narobe in proti zakonitega . Kako si sploh kdo upa drezati v njih in jih preiskovati , v SDS in NSi so pa ja vendar nedotakljivi . Ko pa se jih najde s prsti v marmeladi , pa takoj pričnejo s prstom kazati na druge , zakaj pa njih ne preiščete , saj so oni ravno takšni . Tako politikantsko folkloro gledamo že od osamosvojitve , od Janševe prodaje orožja naprej !
Odgovori
-3
1 4
Švarc pipa
13. 03. 2026 14.13
Bomo že kako..👍
Odgovori
+1
1 0
misterbin
13. 03. 2026 14.12
To lahko tudi poimenujejo farsa in ponarejeno če trdijo da so prisluhi lažni
Odgovori
+2
3 1
JApajaDAja
13. 03. 2026 14.11
g.janša,kako ste? boljše kot vlada.....:-)
Odgovori
+4
5 1
Banion
13. 03. 2026 14.10
tole je pa bolj otipljivo kot ponarejeni in nezakoniti prisluhi
Odgovori
-4
2 6
Švarc pipa
13. 03. 2026 14.13
Ja ja ja .
Odgovori
+3
3 0
oježeš
13. 03. 2026 14.07
Ah, ne no. To se tem dvema strankama ne more dogajati. Sigurno bi obstajal kje kakšen prisluh. Aja, nimajo vsi snemalnih naprav. Kot običajno, kaži na druge, da pozabijo kaj delaš sam. Zanimiv del naše politike, ukvarja se z vse, le da bi delali v dobro državljanov ne. In potem računajo, da bodo dobili volitve. Se točno vidi kaj bodo počeli ves mandat, na državljane pa bi v hipu pozabili.
Odgovori
-4
0 4
Groucho Marx
13. 03. 2026 14.17
Govoriš o golobnjaku.
Odgovori
+1
1 0
Julijann
13. 03. 2026 14.03
Kaj pa sedaj počne vlada..Oz.ministrstvo za kulturo? Nagrajuje le njim naklonjene medije! Vlada je dala že večkrat lepo finančno injekcijo tudi javni rtv hiši. Pa še prispevek so nam dvignili. A morajo imeti res plače 4 do 5 jurjev za negledljiv program?
Odgovori
+7
7 0
Groucho Marx
13. 03. 2026 13.54
Od odkritosrčnih izpovedi naših Dominike in Nine nič več ne bo tako, kot je bilo.
Odgovori
+10
11 1
Bučman
13. 03. 2026 13.59
Ampak Dominika je poštena..
Odgovori
+2
3 1
asgard
13. 03. 2026 14.03
Dominika je tako načelna da se ne rokuje s poštenimi ljudmi.
Odgovori
+5
5 0
Pridiprav
13. 03. 2026 13.53
Naj vam povem nekaj levičarji; konec je z vami, ne bo vam uspelo tudi s tem ne! Narod vseeno ni tako slep kot si mislite. Vaši posnetki so povedali slovenskemu narodu čisto vse! Skratka, sami sebe ste pokopali.
Odgovori
+9
12 3
oježeš
13. 03. 2026 14.11
Imate toliko podtikanj in ponarejanj za seboj, da vam nihče ne more parirati. In cel čas te vlade ste kazali kaj bi delali, če bi bili izvoljeni. Ne briga vas narod, ne briga vas poštenje, ne normalno delovanje, ampak izključno kako vašega mesija spraviti na čelo države. Če bi malo pogledali zgodovino njegovega delovanja, bi hitro prenehali pisati neumnosti.
Odgovori
-1
0 1
Bombardirc1
13. 03. 2026 13.53
Ni se za čuditi, da so ti "posnetki", ki jih desni portali kar vsakodnevno razkrivajo, prišli na plano ravno sedaj...
Odgovori
-4
3 7
JApajaDAja
13. 03. 2026 13.59
...in kaj te skrbi časovnica? naj nas skrbi vsebina pogovorov!
Odgovori
+6
6 0
asgard
13. 03. 2026 14.03
Njih skrbi kdo je zadaj da se bodo lahko maščevali.. Vsebina jim je tako ali tako znana.
Odgovori
+5
5 0
Bučman
13. 03. 2026 13.50
Hvala vlada ,da delate dobro..
Odgovori
-5
2 7
Minovak
13. 03. 2026 13.50
Bedaki obstajajo zato, da se jim smeješ, ne, da razpravljaš z njimi. (Ljudska modrost)
Odgovori
+4
4 0
Kakosmodanes
13. 03. 2026 13.48
Ni novica na prvem mestu, torej ni bilo tako strašno, ane.
Odgovori
+3
3 0
Minovak
13. 03. 2026 13.46
Ne kradi! Vlada ne mara konkurence.
Odgovori
+10
10 0
SDS_je_poden
13. 03. 2026 13.44
Sekte SDS in dunajskih dečkov NSi ni bilo na seji.... a je tudi njim težko poslušati, kakšne barabije so počeli?
Odgovori
-8
2 10
Port__CN
13. 03. 2026 13.43
URADNO POTRJENO V DRZAVNEM ZBORU SDS IN NSi SO kradli lagali in goljufal.
Odgovori
-7
2 9
Port__CN
13. 03. 2026 13.45
IN BODO MIRNO NADALJEVALI razen da jih ne volitev več ker nas bodo prodali banda navadna .
Odgovori
-6
1 7
Patriot79
13. 03. 2026 13.43
10% provizije, nee... vse jasno.
Odgovori
+7
7 0
Noleani
13. 03. 2026 13.42
Govorimo o komisiji za katero Vukovič pravi, da je tam samo za blatenhe opozicije in kot pravo Rok oblsk, levica pocne enako preko podrejenih podjetij. A na to so pozabili? Zakaj jim ne verjamem?
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
