Potrdili mandate evropskih poslancev, zavrnili predlog za spremembo imenovanja komisarja

Spomnila je, da jo je javnost že doslej lahko dobro spoznala kot informacijsko pooblaščenko in dodala, da javnost v Informacijskem pooblaščencu vidi visoko strokoven, učinkovit, odziven in proaktiven državni organ.

Državni zbor je s 45 glasovi za in šestimi proti Mojco Prelesnik znova imenoval za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat ji bo začel teči 17. julija. Nataša Kovač iz urada predsednika republike, ki je Prelesnikovo predlagal v ponovno imenovanje, je pred glasovanjem o kandidatki v DZ dejala, da ima Prelesnikova po oceni predsednika republike Boruta Pahorja vsa potrebna znanja in je visoko strokovno usposobljena za opravljanje te funkcije.

Ker funkcija poslanca v DZ ni združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, je Novakovi in Brglezu s potrditvijo mandata evropskega poslanca danes tudi prenehal mandat poslanca v DZ. Namesto Novakove v poslanske klopi prihaja Tadeja Šuštar , namesto Brgleza pa se v DZ predvidoma vrača Dušan Verbič iz SMC. Brglez je bil namreč v DZ izvoljen na listi SMC, šele pozneje pa je prestopil v SD, zato mesto pripada njegovi zdaj že bivši stranki.

DZ je potrdil mandate evropskih poslancev iz Slovenije. V Evropskem parlamentu bodo slovenske interese v prihodnjih petih letih zastopali Franc Bogovič (lista SDS in SLS), Milan Brglez (SD), Tanja Fajon (SD), Klemen Grošelj (LMŠ), Irena Joveva (LMŠ), Ljudmila Novak (NSi), Romana Tomc (lista SDS in SLS) ter Milan Zver (lista SDS in SLS).

Zavrnili predlog NSi za spremembo postopka imenovanja kandidata za komisarja

Poslanci danes z 52 glasovi proti in 33 za v prvi obravnavi niso podprli predloga NSi za noveliranje zakona o sodelovanju med DZ in vlado v zadevah EU. Postopek sprejemanja zakona, po katerem bi vlada kandidatko oziroma kandidata za novega komisarja predlagala v soglasju z večino evropskih poslancev iz Slovenije, je tako končan.

Predlog so poleg NSi v razpravi podprli le v poslanski skupini SDS. Nasprotovali pa so mu v LMŠ, SMC, SD, SAB, DeSUS, Levici in SNS.

NSi je predlagala, da bi vlada, preden bi poslala predlog kandidata oziroma kandidatke za komisarja v Bruselj, morala dobiti soglasje najmanj petih od osmih evropskih poslancev iz Slovenije. Po njihovem prepričanju bi s tem izbira kandidata za komisarja v večji meri odražala voljo volivcev.

DZ sprejel novelo energetskega zakona

Državni zbor je sprejel tudi novelo energetskega zakona, ki prinaša številne spremembe in novosti. Med drugim v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv o energetski učinkovitosti in o energetski učinkovitosti stavb, zaradi katerih je Slovenija že dobila opomin Evropske komisije.

Slovenija doslej namreč ni namreč v celoti izpolnila obveznosti, da morajo biti energetske izkaznice za stavbe, v katerih se na skupni uporabni tlorisni površini nad 250 kvadratnih metrov pogosto zadržuje javnost, prikazane na vidnem mestu in jasno opazne javnosti.

Novela bo poleg tega skladno z odločbo ustavnega sodišča na novo uredila postopek plačila denarne odškodnine zaradi gradnje energetske infrastrukture.

Spremembe bodo Agenciji za energijo olajšale primerjavo cenikov ponudnikov, preprečile naj bi nepoštene načine prodaje elektrike in zemeljskega plina prek akviziterjev ter uredile obdelavo osebnih podatkov v sistemu naprednega merjenja in tako omogočile izkoriščanje prednosti, ki jih omogočajo pametni števci.

Novela bolj jasno opredeljuje skupnostno samooskrbo z električno energijo - povezavo npr. stanovalcev večstanovanjskih stavb ali odjemalcem, ki so med seboj v bližini (so vezani na isto transformatorsko postajo) in se povežejo v skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov.