Potrdili nov primer ptičje gripe pri prostoživečih pticah

Kot so sporočili pristojni, je državno središče za nadzor bolezni (DSNB) po preučitvi situacije sprejelo ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni.

Med drugim so območje države razglasili za območje z izrazitim tveganjem. Na takšnem območju pa velja, da se domačo perutnino in ptice, ki živijo v ujetništvu, zadržuje v zaprtih prostorih oziroma tako, da je onemogočen stik s prostoživečimi pticami. Krmi in napaja se v zaprtih prostorih.

Če se perutnina napaja z vodo iz odprtih vodnih virov, do katerih imajo dostop prostoživeče ptice, je treba vodo pred tem obdelati tako, da se uniči morebitne prisotne viruse.

Krmljenje prostoživečih vodnih ptic pa ni dovoljeno.

Pri tem pristojni še dodajajo, da lov na race mlakarice predstavlja velik dejavnik tveganja za širjenje bolezni med prostoživečimi pticami in prenos na perutnino, zato lovcem priporočajo opustitev lova oziroma dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov.

Veliko tveganje za prenos aviarne influenca na domačo perutnino predstavlja tudi odvzemanje ptic iz narave.