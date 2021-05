Potrdili odlok o razpisu zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah

Odlok določa, da bodo roki za opravila, potrebna za izvedbo referenduma, začeli teči 31. maja, glasovanje na referendumu pa bo 4. julija. Referendumsko vprašanje se bo glasilo: "Ali ste za to, da se uveljavi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G), ki ga je sprejel Državni zbor na seji dne 31. marca 2021?"

Ponovil je, da je novela nepremišljena, da je bila sprejeta na hitro, brez sodelovanja strokovne javnosti ter kljub opozorilom okoljevarstvenikov in vseh drugih, vključno z varuhom človekovih pravic. Izrazil je obžalovanje, da si vlada ni vzela časa. "Močno pa verjamem, da bomo v obravnavi, ki sledi, ovrgli vsak argument ministrstva za okolje in prostor," je še dejal.

Stegel je povedal, da so do danes zbrali 62.000 evidentiranih podpisov volivcev pod zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma o noveli zakona o vodah. "To pomeni, da je bil odziv množičen, čeprav je bil rok kratek, da je referendumska zakonodaja pisana v prid zakonom in da je pobuda uspela kljub tistim, ki imajo pomisleke, ker so bili prazniki in čas epidemije, zato pa je na upravnih enotah veljal poseben obratovalni čas in protokol, pa tudi kljub nagajanju in temu, da sta vzporedno potekali dve pobudi," je povzel.

V času do izvedbe referenduma bo po besedah Stegla lahko prišlo do nujno potrebne javne razprave o noveli zakona o vodah, ki je pred tem ni bilo. Opozoril je tudi na poskuse diskreditacije in politiziranja referenduma. "Žal se nekateri obnašajo, kot da je referendum nek ekstremizem. Referendum pomeni razumsko varovalko širše javnosti," je dejal.

Kreč Bricljeva je med razpravo poudarila, da se bo široka koalicija zavzela in zagnala široko pobudo za to, da ta referendum uspe ne glede na datum referenduma.

S predlaganim datumom izvedbe referenduma soglašajo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, je dejala državna sekretarka Metka Gorišek. Po besedah predstavnice zakonodajno-pravne službe državnega zbora Katarine Kralj je bila zahteva za referendum vložena pravočasno in skladno z zakonom.

Vučko: Tehnično napako je treba čim prej odpraviti, sodelovanje na referendumu je temeljna pravica vseh

Svojo naklonjenost odloku pa so v razpravi potrdili tudi poslanci Dejan Židan (SD), Andrej Rajh (SAB), Nataša Sukič (Levica) in Rudi Medved (LMŠ). Je pa slednji pri tem opozoril na težavo zaradi bližine datuma referenduma. Pri sprejemanju zakona o določitvi volilnih enot in posledičnem spreminjanju meja volilnih okrajev je namreč prišlo do težave, zaradi katere je bilo sedem naselij izbrisanih oziroma jih ni bilo navedenih v prilogi zakona. Podpornike sprememb meja volilnih okrajev in ministrstvo za javno upravo je pri tem pozval, naj zadevo čim prej uredijo, da nato ne bo težav z legitimnostjo referenduma o noveli zakona o vodah.

Po besedah direktorja Državne volilne komisije Dušana Vučka je komisija s to problematiko seznanjena. Kot je pojasnil, je sedem naselij in s tem 811 volivcev iz sistema izpadlo zaradi tehnične napake. Poslanke in poslance je pozval, naj stopijo volivcem naproti in tehnično napako z novelo zakona čim prej odpravijo. "Gre namreč za vprašanje, ki ne bi smelo biti predmet političnega prerekanja, saj je sodelovanje na referendumu temeljna pravica vseh," je dejal Vučko.