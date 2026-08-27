Potrdili poravnavo novomeške bolnišnice s Kavčičem. V bolnišnico se ne vrača

Kot so zapisali v bolnišnici, so s sklenjeno sodno poravnavo sporazumno in dokončno uredili medsebojna razmerja, povezana z Gregorjem Kavčičevim nekdanjim rednim delovnim razmerjem v bolnišnici.

"Poravnava za nobeno od strank ne prinaša finančnih obveznosti do druge stranke. Poravnava predstavlja kompromisno rešitev spora in ne pomeni priznanja pravilnosti pravnih stališč katerekoli od strank glede zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V skladu z doseženim dogovorom bosta stranki tudi v nadaljnjem komuniciranju ravnali korektno, spoštljivo in v skladu s prevzetimi zavezami," so zapisali.

Sklenitev poravnave, ki je že pravnomočna, je v izjavi, ki so jo poslali iz Odvetniške pisarne Boštjana Penka, potrdil tudi Kavčič. "V okviru sklenjene poravnave sta obe stranki soglasno ugotovili, da nadaljevanje sodnega spora ni več v njunem interesu in da je mirna, sporazumna in kompromisna rešitev najboljši in najbolj smiseln način za končanje te zadeve," je navedeno.