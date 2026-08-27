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Slovenija

Potrdili poravnavo novomeške bolnišnice s Kavčičem. V bolnišnico se ne vrača

Novo mesto, 27. 08. 2026 11.00 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Gregor Kavčič na sodišču

Splošna bolnišnica Novo mesto in ortoped Gregor Kavčič sta v ločenih izjavah za javnost potrdila, da sta sklenila poravnavo v sodnem sporu zaradi odpovedi delovnega razmerja. V skladu s poravnavo je ortoped umaknil tožbo, vloženo na Delovno in socialno sodišče v Ljubljani, in se v bolnišnico ne vrača, so zapisali.

Kot so zapisali v bolnišnici, so s sklenjeno sodno poravnavo sporazumno in dokončno uredili medsebojna razmerja, povezana z Gregorjem Kavčičevim nekdanjim rednim delovnim razmerjem v bolnišnici.

"Poravnava za nobeno od strank ne prinaša finančnih obveznosti do druge stranke. Poravnava predstavlja kompromisno rešitev spora in ne pomeni priznanja pravilnosti pravnih stališč katerekoli od strank glede zakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V skladu z doseženim dogovorom bosta stranki tudi v nadaljnjem komuniciranju ravnali korektno, spoštljivo in v skladu s prevzetimi zavezami," so zapisali.

Sklenitev poravnave, ki je že pravnomočna, je v izjavi, ki so jo poslali iz Odvetniške pisarne Boštjana Penka, potrdil tudi Kavčič. "V okviru sklenjene poravnave sta obe stranki soglasno ugotovili, da nadaljevanje sodnega spora ni več v njunem interesu in da je mirna, sporazumna in kompromisna rešitev najboljši in najbolj smiseln način za končanje te zadeve," je navedeno.

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Kavčič potrjuje, da je umaknil tožbo zoper bolnišnico, saj nima več interesa, da bi bil tam redno zaposlen. Je pa sodelovanje z bolnišnico v prihodnje mogoče v okviru kakšnega drugačnega razmerja. "V okviru sklenjene poravnave sta stranki soglasno ugotovili še, da je sodelovanje med Gregorjem Kavčičem in Splošno bolnišnico Novo mesto možno tudi v bodoče, če se bosta tako dogovorili s pogodbo civilnega prava," je zapisano.

Dogovor še določa, da vsaka stranka nosi svoje stroške dosedanjega postopka.

Kavčič, ki je bil v omenjeni bolnišnici vodja oddelka za ortopedsko kirurgijo, je tožil nekdanjo delodajalko zaradi izredne odpovedi delovnega razmerja, potem ko je lanski izredni strokovni nadzor v bolnišnici pokazal več nepravilnosti. Kot je poročal portal Info360, si je s tožbo želel izjavo, da je bila njegova odpoved neupravičena, v tem primeru pa bi se bil pripravljen odpovedati tudi odškodnini.

gregor kavčič bolnišnica novo mesto

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KOMENTARJI4

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čevapgpt
27. 08. 2026 11.58
tudi hudiklin je troživka, kdaj boste tudi njega spucali iz bolnice? tudi on je en takih, "nedotakljivih".
Odgovori
+2
2 0
Hind Rami Iyad Rajab
27. 08. 2026 11.56
v exyu bi bil tale kriminalec že na golem otoku ...in razlaščen...ampak sedaj imamo demokracijo ...in bivši komunist lažnivi janša s svojimi kruli...vse privat ...
Odgovori
+1
3 2
mestni
27. 08. 2026 11.42
vrana vrani ne.......
Odgovori
+2
2 0
mestni
27. 08. 2026 11.41
ffhj
Odgovori
+1
1 0
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