Potrdili sporazum s Fidesom: ločen plačni zdravstveni steber do 1. aprila

Vlada se je na seji seznanila s sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides in za podpis pooblastila ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana . Cilj je, da vlada do 1. aprila oblikuje ločen plačni zdravstveni steber v okviru plačnega sistema javnega sektorja. Prvo srečanje pogajalskih skupin bo 25. januarja, je na novinarski konferenci po seji vlade napovedala v. d. direktorice vladnega urada za komuniciranje Petra Bezjak Cirman .

"Če se vsebina dogovorjenega ločenega plačnega zdravstvenega sistema ne implementira do 1. januarja 2024, se vlada zavezuje, da se v ločenih pogajanjih s Fidesom odpravijo plačna nesorazmerja v plačni podskupini E1, torej v plačni skupini zdravnikov in zobozdravnikov," je dejala Bezjak Cirmanova.

V sporazumu je vlada izjavila še, da za nevzdržne razmere v zdravstvenem sistemu niso odgovorni zdravniki in da obsoja kakršnokoli obliko nasilja nad zdravniki in drugimi zdravstvenimi delavci. Poleg tega se vlada zavezuje, da bo priznala ter vključila zdravnike in zobozdravnike, nosilce zdravstvene dejavnosti prek predstavnikov zdravniških organizacij, vključno s Fidesom, kot enakopravne partnerje pri reformi in oblikovanju dostopnega in kvalitetnega javnega zdravstvenega sistema.

Stavko odpovedali dan pred napovedjo

Stavkovni sporazum s Fidesom je ministrstvo za zdravje parafiralo v torek popoldne, po zaključeni mediaciji med sindikatom in ministrstvom, ki ga je vodilo Slovensko zdravniško društvo.

Vodja pogajalske skupine Fidesa Gregor Zemljič je tako stavko odpovedal. "Imam dobro novico, poskus mediacije je bil uspešen, prišli smo do sporazuma, ki smo ga parafirali," je sporočil. Kot je pojasnil že takrat, je v sporazumu torej konkretnejša vsebina ločenega plačnega stebra, za katerega so se dogovorili oktobra. "Karierna pot, prenos napredovanj specializantov, dosledno upoštevanje standardov in normativov, nagrajevanje tistih, ki jih presegajo," je pojasnil. Ali sporazum predvideva tudi dvig zdravniških in zobozdravniških plač, še ni jasno.

Dodal je še, da se jim je zdelo predvsem pomembno gledati dolgoročno. Neuradno naj bi Zemljič sicer precej popustil in odstopil od Fidesove temeljne zahteve po takojšnjem dvigu plač za pet plačnih razredov za vse zdravnike. Čeprav naj bi bilo več podrobnosti o sporazumu znanih danes, je bila za zdaj vlada z informacijami skopa.

Fides je enodnevno opozorilno stavko zdravnikov in zobozdravnikov napovedal decembra, med drugim zaradi nezadovoljstva z napovedanim dvigom zdravniških plač - ta naj bi plačna nesorazmerja še poglabljal - pa tudi zaradi odnosa zdravstvenega ministra Bešiča Loredana do zdravnikov.