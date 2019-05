V Sloveniji, natančneje v Štajerski regiji, so včeraj zvečer potrdili tri nove primere ošpic. Vsi trije okuženi naj bi bili po naših podatkih državljani Slovenije, ki pa so pred kratkim potovali na območje Bosne in Hercegovine.

Glavne značilnosti ošpic so vročina, vnetje očesnih veznic, nahod, kašelj in zlivajoč značilen izpuščaj (rdečkast izpuščaj, ki je dvignjen nad nivojem kože) - NIJZ

Kampanja proti cepljenju in upad precepljenosti

V Sloveniji smo že leta 1968 uvedli obvezno cepljenje proti ošpicam, ki so bile v letih pred tem najpogostejša nalezljiva bolezen. Po uvedbi obveznega cepljenje je število primerov močno upadlo, zadnjo epidemijo smo zabeležili v letih 1994/1995.

In če so primeri ošpic v letih za tem veljali za izjemno redke in posamezne primere, stopnja precepljenosti v zadnjih letih upada, predvsem zaradi strahu staršev pred morebitnimi stranskimi učinki in vse močnejšega gibanja proti cepljenju, ki pa v veliki meri temelji tudi na širjenju nepotrjenih informacij, ki se širijo po spletu in družbenih omrežjih, zaradi česar sta se spletna velikana Facebook in Youtube odločila, da ne bosta več dovoljevala reklamiranja proti cepljenju.