Potrdili zavrnitev tožbenega zahtevka Bia Separations za 83 milijonov evrov

"Wagner, ki že od začetka prisilne poravnave avstrijskega podjetja leta 2015 zasleduje zgolj en cilj - ugoditi enemu od lastnikov in upnikov avstrijske družbe na škodo večine ostalih upnikov in solastnikov avstrijske družbe - bo za svoja dejanja prej ali slej moral odgovarjati in poplačati škodo, ki jo je povzročil," je dodal.

Stečajni upravitelj Wagner pa je v odzivu sporočil, da je razočaran, ker je sodišče znova spregledalo bistvene okoliščine primera". "Namesto da bi presojalo o vsebinsko pomembnih vprašanjih, se je osredotočilo zgolj na postopkovne ugovore, ki so po našem mnenju nedvomno neutemeljeni. V ospredju primera so namreč jasni dokazi o namerni manipulaciji finančnih izkazov ter zlorabi postopka prisilne poravnave v okviru premišljenega delovanja vodstva družbe Bia Separations, katerega namen je bil razlastitev avstrijskega delničarja in povzročitev škode mednarodnim upnikom in vlagateljem," so zapisali.

Čeprav so te sodne odločbe globoko zaskrbljujoče, naše zaupanje v slovenski pravosodni sistem ostaja, so še dodali. Odločeni so, da izkoristijo vsa razpoložljiva pravna sredstva in bodo nadaljevali s predlogom za revizijo na Vrhovno sodišče.

"Ob tem poudarjamo, da odločitev sodišča v Kopru nima nikakršnega vpliva na nedavno delno sodbo sodišča v Železnem, ki ima pomembne pravne posledice. V tej sodbi je sodišče ugotovilo, da je slovenska družba Sartorius BIA Separations d.o.o. temeljila na pogodbah, ki so bile pravno nične, ker so vsebovale ponarejene dokumente, retroaktivno ustvarjene anekse in zlorabo pooblastil – vse z namenom nezakonitega odvzema intelektualne lastnine iz insolventne matične družbe. Nepravnomočna sodba potrjuje, da pravna podlaga za zatrjevano lastništvo nikoli ni obstajala."