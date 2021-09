Ministri se bodo v današnji razpravi o Afganistanu osredotočili na nauke, ki so jih EU in države članice potegnile iz zadnjih dogodkov, kjer so po umiku zavezniških sil na oblast znova prišli talibani. Pred začetkom pogovorov so se ministri večinoma strinjali, da mora biti EU sposobna delovati bolj samostojno v kriznih razmerah.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, ki se danes udeležuje neformalnega zasedanja obrambnih ministrov EU na Brdu pri Kranju, je v minulih dneh že večkrat pozval k oblikovanju evropskih sil za hitro odzivanje v primeru kriz, ki bi štele 5000 vojakov. Tudi danes je dejal, da EU potrebuje bolj skladne in dobro organizirane sile, ki bodo ves čas na voljo.

"Bojne skupine EU že imamo, a jih še nikdar nismo aktivirali. Zato potrebujemo sile, ki bodo bolj operativne," je dejal Borrell novinarjem ob prihodu. "Potreba po večji, močnejši evropski obrambi je danes bolj očitna kot kdaj koli prej." Eden od naukov, ki jih je mogoče potegniti iz Afganistana, je, da EU nima zmogljivosti, da deluje v zapletenih razmerah in da ima EU različne pobude, npr. bojne skupine EU, vendar pa je mehanizem, kako jih uporabiti in napotiti vojake v tujino, preveč zapleten, pa je povedal obrambni minister Matej Tonin.