Potrebe po družinskih zdravnikih vse večje, a interesa med mladimi ni

Upokojena družinska zdravnica Mateja Bulc, ki je lani prejela Hipokratovo priznanje za izjemen prispevek k razvoju družinske medicine, za odločilne korake pri uvedbi specializacije iz družinske medicine in postavitev stroke na svetovni zemljevid, je poklic označila kot najlepšo in najbolj izpolnjujočo obliko zdravništva. "Ne vem, zakaj se več študentov po opravljenem študiju ne vpisuje na specializacijo iz družinske medicine, je pa res, da se sedaj število vpisanih viša," je dejala.

Specialist družinske medicine Leon Kranjec je izpostavil, da je poklic zelo dinamičen in temelji na odličnem odnosu med bolnikom in zdravnikom. "Kot družinski zdravnik spremljaš človeka veliko let in z njim vzpostaviš dober odnos in v bistvu lahko zanj zelo veliko narediš," je poudaril. Dodal je, da družinska medicina vsako leto ponuja več diagnostike in možnosti zdravljenja. "Od 70 do 80 odstotkov obravnav se začne in tudi zaključi pri nas," je pojasnil.

Kot je poudaril, se izziv v družinski medicini v Sloveniji pojavlja predvsem pri kadrovskem pomanjkanju družinskih zdravnikov. "Dodaten izziv, ki se postavlja pri nas je staranje naše populacije. Standard našega življenja in medicinske oskrbe je pripomogel k temu, da ljudje živimo dlje in kakovostneje, s tem pa tudi pričakujemo nek ustrezen visok nivo obravnave v visoki starosti," meni Kranjec.