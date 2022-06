Potrebe po humanitarni pomoči v Ukrajini so vedno večje

"Solidarnost je v Ukrajini dobila nov obraz," je povedala Mira Milavec, ki neposredno deluje v begunskih centrih v Ukrajini. Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, pa je poudaril, da se solidarnost uveljavlja tudi v Sloveniji.

V največji humanitarni akciji za tujino v zgodovini države je Slovenija preko Slovenske karitas do danes zbrala več kot tri milijone evrov pomoči za Ukrajino. Tja je iz Slovenije do sedaj prispelo 20 humanitarnih pošiljk oziroma 283 ton materialne pomoči.

Slovenska karitas je poskrbela tudi za prevoz pomoči do krajev Mukačevo in Lvov, Karitas SPES pa je poskrbel za logistiko do več ogroženih mest. Vsi govorci so opozorili, da je do številnih ogroženih območij še vedno zelo težko priti. Poleg številnih posameznikov, ustanov, društev in šol je pomoč doniralo tudi več kot 350 slovenskih podjetij, ministrstvo za zunanje zadeve pa je preko Caritas Internationalis prispevalo 200.000 evrov.