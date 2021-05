Potrebe po krvi se povečujejo, zaloge so trenutno na spodnji meji

Bolniki tudi v času epidemije covida-19 potrebujejo kri. Kot navajajo v zavodu, so bile potrebe po krvi zmanjšane le v prvem epidemičnem valu, nato pa so bile le nekoliko manjše kot sicer. Ob tem se je morala transfuzijska služba skupaj z Rdečim križem prilagoditi in spremeniti organizacijo krvodajalskih akcij in izvedbo odvzemov krvi.

Na zavodu za transfuzijsko medicino prosijo krvodajalce, naj se še naprej odzivajo na vabila oz. se sami prijavijo na odvzem krvi, tako da jih pokličejo in se dogovorijo o dnevu in uri prihoda. Zaloge krvi v Sloveniji so trenutno na spodnjih mejah, saj zdravstveni sistem prehaja v normalno delovanje, potrebe po krvi pa se zato povečujejo. Informacije in kontaktne številke so dostopne na njihovi spletni stran.

Krvodajalci so lahko tudi prebolevniki in cepljeni proti covidu-19.

Zaradi varovanja zdravja krvodajalcev in zaposlenih ter preprečevanja širjenja okužb so uvedli številne zaščitne ukrepe, med katerimi je bil najzahtevnejši ukrep telefonskega naročanja krvodajalcev na odvzem in hkratnega preverjanja ustreznosti za darovanje krvi, so so pojasnili. Zaradi tega je bil delež zavrnjenih krvodajalcev bistveno manjši. Kljub manj prijavljenim krvodajalcem pa je bilo število odvzemov le nekoliko manjše kot lani, so dodali in se tako v imenu bolnikov kot tudi transfuzijske službe zahvalili vsem krvodajalcem za darovano kri.

Tisti, ki so preboleli covid-19, lahko darujejo kri štiri tedne po prebolelem covidu-19, če so zdravi. Po cepljenju z najpogosteje uporabljenimi cepivi v Sloveniji – Pfizer in BioNTech, Moderna in AstraZeneca – pa lahko krvodajalci darujejo kri že 24 ur po cepljenju, če niso imeli kakšnih neželenih učinkov, so še pojasnili.