Romski otroci v vrtcih ali ukinitev dodatka: bodo ukrepi uspešni?

Vključevanje otrok v predšolsko vzgojo, učenje slovenskega jezika, zaposlitev koordinatorjev in izboljšanje bivalnih razmer. Predvidene so tudi spremembe za boljšo varnost učencev, učinkovitejše delo Policije in namensko financiranje občin. To so vladna izhodišča za reševanje nekaterih romskih vprašanj. "Treba se bo nekako vključiti z vseh strani. Tako zakonodajalec, ki bi te ukrepe seveda tudi uresničil oziroma začel delati na njih, potem pa seveda lokalne skupnosti in pa tudi romska skupnost," pravi predsednik zveze Romov Slovenije Jožek Horvat - Muc.

Občina Ribnica ima tri romska naselja. V letošnjem letu bi moralo biti v predšolsko vzgojo vpisanih 12 otrok, vpisana sta samo dva in še ta fiktivno. "Tukaj se resno sprašujem, kaj dela center za socialno delo, kaj počnejo vsi ostali organi v naši državi. Kajti mislim, da je otrokova temeljna pravica, pa tudi dolžnost, to, da se obiskuje tako vrtec kot predšolsko vzgojo kot tudi šolo," odgovarja župan Občine Ribnica Samo Pogorelc.

Predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ukinja za 20 odstotkov višji otroški dodatek, če otrok do štirih let ni vključen v vrtec. Spremembe bi prinesle tudi natančnejše opredelitve spremljanja in opravičevanja izostankov z možnostjo zgodnejše vključitve centra za socialno delo v družinsko dinamiko.

"Zdaj bo morala šola tudi če bodo izostanki opravičeni, če bodo ti ponavljajoči in če jih bodo starši kar naprej opravičevali, obvestiti center za socialno delo. Ta bo potem izvedel nadzor v tej družini, ali so starši skrbni do svojih otrok. In če niso skrbni, bodo lahko kot že sedaj velja, centri odločali," je v naši oddaji 24UR ZVEČER povedal državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvan.

Ribniški župan v besede državnega sekretarja Juvana dvomi: "Absolutno me ne prepriča, čeprav imam z državnim sekretarjem gospodom Juvanom dobre odnose, pa vendar bi si želel, da ti ljudje končno pridejo na teren, da začutijo teren, da vidijo, kdo dela dobro in kdo svoje naloge ne opravlja."

"Neka odgovornost obstaja, tudi s strani romske skupnosti, da se tudi starši zavedajo, da je treba sodelovati z inštitucijami, predvsem vzgojnimi inštitucijami," se strinja Horvat - Muc.

Ribniški župan izpostavlja, da je poleg naštetega nujno posodobiti tudi kazenski zakonik in zagotoviti boljše možnosti za zaposlovanje Romov, saj socialni transferji ne morejo trajno rešiti romske problematike.