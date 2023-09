Potrebovali so le štiri ure: čez Kamniško Bistrico že stoji ogrodje mostu

Med poplavami četrtega avgusta je Kamniška Bistrica vzdolž struge prizadejala veliko škode na prometni infrastrukturi. Dolina Kamniške Bistrice je bila po ujmah, ki so državo prizadele 4. avgusta, dlje časa nedostopna. Včeraj se je ponovno odprla cesta med Stahovico in Kamniško Bistrico.

Med poplavami je odneslo oz. hudo poškodovalo kar tri mostove prek Kamniške Bistrice, zato je bila odrejena čimprejšnja sanacija le-teh. Farovški most, kot ga imenujejo domačini, med Stranjami in Godičem so porušili zaradi velikih poškodb konstrukcije. Takoj so stekla interventna dela, delavci pa so danes v pičlih štirih urah čez most že postavili železno konstrukcijo.