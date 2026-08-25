'Potrebujemo več dreves, ne betona', občina: Obnova je načrtovana že več let

Shod je pripravila Civilna iniciativa Trubarjev zadnji kostanj, ki se je oblikovala po poseku dreves na Trubarjevi ulici 18. avgusta. Kot je povedala predstavnica iniciative Jelka Vrečko, so se zbrali somišljeniki, ki menijo, da je bil posek preuranjena, nepremišljena in slabo skomunicirana poteza Mestne občine Maribor. "V Mariboru potrebujemo več dreves, ne betona," so poudarili udeleženci. Po njihovem prepričanju drevesa niso zgolj del mestne infrastrukture, temveč pomembno prispevajo k podobi mesta, kakovosti bivanja, zmanjševanju vročine in blaženju posledic podnebnih sprememb.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Shod v bran mariborskim drevesom Bobo

Shod v bran mariborskim drevesom Bobo

Shod v bran mariborskim drevesom Bobo

Shod v bran mariborskim drevesom Bobo

Shod v bran mariborskim drevesom Bobo









Civilna iniciativa je na občino naslovila pet zahtev. Od odgovornih na Mestni občini Maribor zahtevajo, da prevzamejo odgovornost za posek in izvedejo ustrezne sankcije. "Strokovnjaki opozarjajo, da je varovanje dreves pravno neustrezno in zastarelo, zato pozivamo Mestno občino Maribor, naj nemudoma sprejme sodoben lokalni okvir varovanja dreves, usklajen z evropskimi smernicami in stroko, ter vse odločitve o drevesih sprejema v dialogu s strokovnjaki," so pozvali. Občina bi morala po njihovem mnenju pripraviti tudi strategijo ravnanja z mestnimi drevesi, jo pred sprejetjem uskladiti s strokovnjaki in dati v javno razpravo. Zahtevajo, da občina spremeni komunikacijo s prebivalstvom ter "se končno prične zavedati, da je ona v naši, ne mi v njeni službi".

Občina: zamenjava dreves načrtovana že pred leti

Na Mestni občini Maribor pojasnjujejo, da posek ni bil nenadna odločitev, povezana zgolj z aktualno prenovo. Celovito ureditev Trubarjeve ulice na odseku med Mladinsko ulico in severnim robom Mestnega parka so načrtovali že leta 2018. Projekt je predvideval rekonstrukcijo vozišča, parkirišč in površin za pešce, ureditev kolesarskega prometa, obnovo komunalne infrastrukture in javne razsvetljave ter obnovo obstoječega drevoreda z zasaditvijo novih in dodatnih dreves. Trubarjeva ulica je del zavarovanega območja starega mestnega jedra in pomembna povezava med mestno zazidavo, območjem mestnih vil, Mestnim parkom ter zelenim zaledjem Kalvarije in Mestnega vrha. Drevored je zato pomemben del podobe ulice, občina pa poudarja, da je njegova ponovna vzpostavitev eden od ključnih delov prenove.

Posek dreves na Trubarjevi ulici FOTO: MO Maribor

Podlaga za odločitev o zamenjavi dreves sega še dlje. Leta 2017 je bilo izdelano strokovno arboristično mnenje podjetja Nega dreves ARBORIST Tanje Grmovšek. Na južnem delu Trubarjeve ulice so takrat evidentirali 14 navadnih divjih kostanjev. Arboristično poročilo je priporočilo celovito obnovo drevoreda in zagotovitev ustreznih rastnih pogojev za nova drevesa. Na podlagi tega mnenja je bila v projektni dokumentaciji predvidena celotna zamenjava drevoreda. Občina leta 2018 zaradi pomanjkanja sredstev projekta ni izvedla, medtem pa se je stanje dreves po njenih navedbah še naprej slabšalo. Eno od dreves se je leta 2020 porušilo, padlo na invalidska parkirna mesta in poškodovalo objekt srednje šole.

Nova prenova zajema približno 750 metrov ulice

Novo dokumentacijo za celovito prenovo Trubarjeve ulice so na podlagi obstoječih strokovnih mnenj pripravili leta 2025 v okviru projekta ELENA. Sedanji projekt obravnava približno 750 metrov dolg odsek, od Gregorčičeve do Krekove in Mladinske ulice ter naprej do območja Trubarjeve ulice 26. Prenova je po pojasnilih občine potrebna predvsem zaradi dotrajane cestne infrastrukture, zagotovitve varnih šolskih poti za pešce in kolesarje, neustrezne javne razsvetljave ter ureditve parkirišč. Ta bodo urejena z naravnim ponikanjem in sonaravnim odvajanjem meteornih voda v lokalno ponikovalnico.

Shod v bran mariborskim drevesom FOTO: Bobo

"Med izhodišči za pripravo novega projekta je Mestna občina Maribor vseeno predlagala ohranitev obstoječih dreves, vendar je projektant na podlagi strokovne presoje predvidel njihovo zamenjavo," pojasnjujejo. Projektna rešitev je bila po navedbah občine usklajena s pristojnimi mnenjedajalci, med njimi z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, izvedba del pa temelji na pridobljenih soglasjih in veljavnih predpisih. Prenova predvideva tudi ponovno vzpostavitev obojestranskega drevoreda, kakršen je bil za Trubarjevo ulico značilen v preteklosti.

Jeseni 12 novih kostanjev

Na mestu posekanih dreves naj bi jeseni zasadili 12 novih kostanjev, kar je pet dreves več, kot jih je bilo na tem delu Trubarjeve ulice pred začetkom prenove, pojasnjuje občina. Pri izboru sadik občina skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in arboristom išče primerne rešitve, pri čemer želi zasaditi čim večja drevesa, da bi se ta hitreje razrasla in bi ulica čim prej ponovno dobila podobo drevoreda. Posebna pozornost bo namenjena tudi izbiri odpornejših sort kostanjev, ki so manj dovzetne za bolezni in bolje prilagojene urbanemu okolju. Pri novih zasaditvah bodo upoštevani tudi omilitveni ukrepi in priporočila Zavoda RS za varstvo narave.

Posek dreves na Trubarjevi ulici FOTO: MO Maribor

Občina ob tem izpostavlja, da bodo rastni pogoji za nova drevesa bistveno boljši kot pri starem drevoredu. Uporabljen bo tako imenovani Stockholm sistem, pri katerem se pod površjem zagotovi večji prostor za razvoj korenin. Ta bo sestavljen iz kamnitega skeleta ter mešanice biooglja in komposta, kar omogoča boljši dostop korenin do vode in zraka ter zmanjšuje zbijanje tal. Urejeno bo tudi upravljanje padavinske vode, nova drevesa pa bodo opremljena z zalivalnimi vrečami. Zasaditev je predvidena jeseni, po odpadanju listja, ko so pogoji za ukoreninjenje najprimernejši. Na občini zato poudarjajo, da cilj prenove ni zgolj nadomestiti posekana drevesa, temveč povečati njihovo število, ponovno vzpostaviti kakovosten obojestranski drevored in novim drevesom zagotoviti boljše pogoje za dolgoročno rast.

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