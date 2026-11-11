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Potrebujete izkušenega izvajalca gradbenih del? Na to bodite pozorni!

Ljubljana, 11. 11. 2026 00.15 pred 7 urami 5 min branja 0

Avtor:
P.R.
potrebujete izkusenega izvajalca gradbenih del 1

Prenova stanovanja, obnova strehe ali gradnja hiše so projekti, ki zahtevajo veliko denarja, časa in usklajevanja različnih del. Ko se odločite za takšen projekt, si želite predvsem zanesljivega izvajalca, ki se bo držal dogovorov, upošteval vaše želje in svoje delo opravil kakovostno. Toda najti dobrega izvajalca gradbenih del je pogosto težje, kot bi pričakovali.

Ponudbe se razlikujejo po cenah, obsegu del in predvidenem času izvedbe, vendar najnižja začetna cena še ne pomeni nujno tudi najnižjega končnega stroška. Pri večjih projektih lahko namreč že manjši nesporazumi glede materialov, dodatnih del ali rokov povzročijo nepričakovane stroške in zaplete.

Zato se pred izbiro med različnimi izvajalci gradbenih del splača preveriti nekaj ključnih stvari. Tako boste lažje prepoznali zanesljivega mojstra in se izognili zapletom, ki bi lahko podražili ali zavlekli vaš projekt.

Najcenejši izvajalec vas lahko na koncu stane največ

Predstavljajte si, da za prenovo kopalnice prejmete tri ponudbe. Prva znaša 4.500 €, druga 5.800 €, tretja pa 7.000 €. Povsem razumljivo je, da vas najprej pritegne najnižji znesek, vendar brez natančnega popisa del teh ponudb sploh ne morete pošteno primerjati.

Eden od izvajalcev je morda v ponudbo vključil odstranitev starih ploščic, odvoz odpadnega materiala, hidroizolacijo in zaključna dela, drugi pa le polaganje novih ploščic. Razlika v ceni je tako lahko zgolj posledica tega, da ponudbi ne zajemata enakega obsega del.

potrebujete izkusenega izvajalca gradbenih del 1

Preden se odločite, preverite predvsem:

- Kaj je vključeno v ceno: ali ponudba zajema delo, material, prevoz, odvoz odpadkov in čiščenje po zaključku?

- Kakšni materiali bodo uporabljeni: sta navedena vrsta in kakovost materialov ali le splošen opis?

- Kdaj se bodo dela začela in končala: je izvajalec navedel realen časovni okvir?

- Kako se obračunajo dodatna dela: kdo jih mora odobriti in kako se določi njihova cena?

- Kakšni so plačilni pogoji: kolikšen je morebitni avans in kdaj zapadejo posamezna plačila?

Dobra ponudba mora biti dovolj jasna, da veste, kaj boste za dogovorjeni znesek dejansko dobili. Če je vse zapisano le kot "prenova kopalnice – 4.500 €", ostaja preveč prostora za nesporazume, dodatne stroške in neprijetna presenečenja med izvedbo del.

Kako prepoznati zanesljivega gradbenega izvajalca?

Lepo oblikovana spletna stran in prepričljiv telefonski pogovor lahko naredita dober prvi vtis, vendar pri gradbenih delih veliko več povedo preverljive izkušnje in način, kako se izvajalec loti vašega projekta.

Zanesljiv mojster vas bo pred pripravo ponudbe praviloma podrobno povprašal o vaših željah in načrtovanih delih, pri zahtevnejših posegih pa si bo želel ogledati tudi objekt, njegovo stanje in morebitno projektno dokumentacijo.

Pri izbiri bodite pozorni predvsem na naslednje:

Ima izkušnje s podobnimi projekti. Izvajalec, ki kakovostno polaga keramiko, ni nujno tudi prava izbira za zahtevno sanacijo temeljev ali nosilnih konstrukcij.

Zna pokazati pretekla dela. Fotografije izvedenih projektov in reference prejšnjih naročnikov vam lahko pomagajo oceniti kakovost njegovega dela.

Odgovarja konkretno. Ko vprašate po materialih, rokih ali načinu izvedbe, dobite razumljive odgovore, ne zgolj obljube, da bo vse urejeno.

Ne obljublja nemogočega. Če nekdo zagotavlja bistveno krajši rok od vseh drugih, se pozanimajte, kako ga namerava doseči.

Pripravljen je skleniti jasen pisni dogovor. Pri večjih projektih je to pomembno tako za naročnika kot za izvajalca.

Pri gradnji in zahtevnejših posegih je treba preveriti tudi, ali izvajalec izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti. Ti lahko vključujejo tudi zagotovitev ustreznega vodje gradnje in zavarovanje odgovornosti, odvisno od vrste in zahtevnosti načrtovanih del.

potrebujete izkusenega izvajalca gradbenih del 1

Koliko stanejo gradbena dela in prenove v Sloveniji?

Koliko bo prenova ali gradnja stala, je običajno eno prvih vprašanj, ki si jih zastavimo pred začetkom projekta. Čeprav je mogoče stroške natančneje oceniti šele po ogledu in določitvi obsega del, so lahko okvirne cene v pomoč pri načrtovanju proračuna in primerjavi ponudb.

Vrsta gradbenih ali obnovitvenih delOkvirna cena
Beljenje sten in stropov3–6 €/m2
Kitanje in brušenje sten5–10 €/m2
Polaganje keramike brez ploščic25–55 €/m2
Izdelava suhomontažne predelne stene35–65 €/m2
Izdelava fasade z izolacijo50–90 €/m2
Prenova kopalnice4.000–12.000 €
Celovita prenova stanovanja600–1.100 €/m2

Če denimo prenavljate 60 m2 veliko stanovanje, lahko celovita prenova stane približno 36.000–66.000 €. Končni znesek pa je močno odvisen od stanja nepremičnine, obsega posegov in izbire materialov.

Pri primerjanju cen gradbenih in obnovitvenih storitev bodite zato še posebej pozorni na to, ali ponudba vključuje material in pripravljalna dela. Cena polaganja keramike na kvadratni meter na primer ne zajema nujno tudi odstranitve stare obloge, priprave podlage in izvedbe hidroizolacije, kar lahko precej vpliva na končni strošek obnove tal.

Zakaj končna cena pogosto preseže prvotno ponudbo?

Pri prenovah starejših objektov se lahko šele med delom pokažejo težave, ki jih pred začetkom ni bilo mogoče zanesljivo oceniti. Pod starimi ploščicami se lahko skriva poškodovana podlaga, za ometom dotrajane napeljave, pri obnovi strehe pa poškodovani leseni deli konstrukcije.

Dodatni stroški zato niso vedno znak slabega izvajalca. Pomembno pa je, da vas ta o nepričakovanih težavah pravočasno obvesti, vam pojasni možnosti za njihovo odpravo in pred nadaljevanjem pridobi vaše soglasje za dodatna dela.

Pri večjem projektu, kot so prenove, je zato pametno del proračuna že vnaprej nameniti nepredvidenim posegom. Tako vas morebitne spremembe med prenovo ne bodo prisilile v hitro odločanje ali nepotrebno sklepanje kompromisov pri kakovosti.

Brez pisnega dogovora se lahko še tako dober začetek hitro zaplete

Pri manjših popravilih se marsikdo z mojstrom dogovori kar po telefonu, pri večjih posegih pa je takšen način sklepanja dogovora precej tvegan. Čez nekaj tednov se lahko izkaže, da si je naročnik pod dokončano prenovo predstavljal tudi pleskanje in odvoz odpadkov, izvajalec pa teh del sploh ni vključil v ponudbo.

Zato je pri obsežnejših gradbenih projektih in prenovah pomembno, da so obseg del, cena, roki in plačilni pogoji določeni pisno. Pri gradbenih projektih, za katere se sklepa gradbena pogodba, pisni dogovor ni le priporočljiv, temveč je predpisan z zakonom.

Dobro je tudi, da se vnaprej dogovorite, kako boste potrjevali dodatna dela, kako vas bo izvajalec obveščal o morebitnih zamudah in kako bo potekal prevzem po opravljenem delu. Če med izvedbo pride do sprememb, jih je najbolje sproti zapisovati, saj je pozneje precej težje ugotavljati, kaj je bilo dejansko dogovorjeno.

Pri projektih, pri katerih je potreben gradbeni nadzor, pa ne pozabite, da ima nadzornik drugačno vlogo kot izvajalec. Njegova naloga je preverjanje ustreznosti izvajanja gradnje v okviru predpisanih pristojnosti.

potrebujete izkusenega izvajalca gradbenih del 1

Kje poiskati izkušenega izvajalca gradbenih del?

Priporočilo prijatelja ali sorodnika je pogosto dober začetek, še posebej če ste lahko kakovost opravljenega dela že videli na lastne oči. Vendar izvajalec, ki se je dobro izkazal pri enem projektu, ni nujno vedno tudi najboljša izbira za dela, ki jih načrtujete sami.

Zato se pri iskanju splača preveriti več gradbenih izvajalcev in mojstrov ter primerjati njihove izkušnje, način dela in razpoložljive termine. Tako boste lažje našli nekoga, ki ima ustrezno znanje in izkušnje za vaš projekt.

Pri tem vam lahko pomaga tudi portal 1818.si, spletni imenik, ki na enem mestu združuje ponudnike najrazličnejših storitev po Sloveniji. V kategoriji Gradbeništvo in prenove so predstavljeni izvajalci različnih gradbenih del, od splošnih gradbenih del in adaptacij do krovstva, fasaderstva, slikopleskarstva in drugih zaključnih del. Prek portala lahko preverite njihovo ponudbo in brezplačno oddate povpraševanje direktno izvajalcu storitve, ki jo potrebujete.

Pred pošiljanjem povpraševanja pripravite kratek opis projekta, približno velikost prostora oziroma objekta, lokacijo, želeni termin in nekaj fotografij trenutnega stanja. Bolj ko bo vaše povpraševanje konkretno, lažje bodo izvajalci pripravili ponudbo, ki bo ustrezala dejanskemu obsegu načrtovanih del.

Opozorilni znaki, ki jih ni pametno spregledati

Čeprav lahko pri vsakem projektu pride do sprememb in zapletov, obstajajo tudi opozorilni znaki, ob katerih si je pred podpisom pogodbe vredno vzeti še nekaj časa za premislek.

Bodite previdni, kadar izvajalec:

- Vztraja pri visokem predplačilu, ne da bi jasno opredelil namen plačila in nadaljnje obveznosti.

- Noče pripraviti pisne ponudbe ali se izogiba jasnemu popisu del.

- Ne zna predstaviti podobnih projektov, čeprav zatrjuje, da ima dolgoletne izkušnje.

- Zagotavlja nerealno kratek rok, ne da bi pojasnil, kako namerava organizirati delo.

- Pritiska na takojšnjo odločitev, češ da bo sicer cena že naslednji dan bistveno višja.

- Ne želi pojasniti dodatnih stroškov, ki bi lahko nastali med izvedbo.

Noben posamezen znak še ne pomeni nujno, da je ponudnik nezanesljiv. Če pa se jih pojavi več hkrati, je pametno pridobiti dodatna pojasnila in po potrebi poiskati še drugega izvajalca.

Dobra izvedba se začne že pred prihodom mojstrov

Uspešna prenova ni odvisna samo od spretnosti izvajalca, ampak tudi od tega, kako dobro sta se naročnik in izvajalec razumela že pred začetkom izvajanja del. Jasno izražene želje, realen proračun, ustrezni materiali in dogovorjeni časovni roki lahko preprečijo marsikatero nevšečnost.

Zato si pri izbiri izvajalca vzemite čas, postavite tudi tista vprašanja, ki se vam morda zdijo samoumevna ali trapasta, in poskrbite, da bodo pomembni dogovori zapisani. Nekaj dodatne pozornosti pred začetkom del vam lahko prihrani veliko skrbi in med samo izvedbo in prepreči dodatne nepotrebne stroške.

Kako kakovostno je bilo delo opravljeno, se pogosto pokaže šele čez nekaj let, ko streha še vedno dobro tesni, na stenah ni novih razpok in prenovljeni prostori brez težav služijo svojemu namenu. Takrat je precej pomembneje, da je bilo delo opravljeno pravilno, kot pa da ste na začetku prihranili nekaj sto evrov.

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