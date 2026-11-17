V nadaljevanju predstavljamo devet ponudnikov krovskih in sorodnih storitev iz različnih koncev Slovenije , ki jih je vredno spoznati, če načrtujete novo streho ali obnovo obstoječe.

Pri izbiri izvajalca je pomembno, da veste kaj točno potrebujete. Ali potrebujete zgolj menjavo strešne kritine, popravilo poškodovanih delov ali izdelavo povsem novega ostrešja? Od obsega del je namreč odvisno tudi, kakšnega izvajalca boste potrebovali . Pri zahtevnejših prenovah so lahko posebej priročni ponudniki, ki poleg krovstva opravljajo tudi kleparska in tesarska dela , saj lahko tako uskladijo več različnih posegov.

Jakob Tolar - krovska, kleparska in tesarska dela na Gorenjskem

Fizična dela, Jakob Tolar s.p. iz Železnikov od leta 2020 izvaja krovska, kleparska in tesarska dela na Gorenjskem. Njegova ponudba zajema tako izdelavo novih streh kot obnovo obstoječih, pri čemer lahko naročnikom pomaga pri različnih fazah izvedbe.

Med storitvami so postavljanje ostrešij, prekrivanje streh, menjava strešne kritine ter izdelava in montaža kleparskih elementov. Ker se ukvarja tudi s predelavo lesa, lahko poveže pripravo lesenih konstrukcij z njihovo nadaljnjo izvedbo in prekrivanjem.

Takšna kombinacija storitev je posebej uporabna pri gradnji nove hiše ali obnovi strehe, kjer je treba poleg kritine urediti tudi nosilno konstrukcijo. Za naročnike, ki iščejo krovca in kleparja na Gorenjskem, je Jakob Tolar ena od možnosti za celovitejšo izvedbo strešnih del.

Tesarstvo Dimec - izdelava in obnova streh na Dolenjskem in v Posavju

Pri gradnji ali obnovi strehe je treba pogosto najprej poskrbeti za ustrezno leseno konstrukcijo. Prav na tem področju ima izkušnje Tesarstvo Dimec Janez s.p. iz Jelendola pri Škocjanu, ki od leta 2009 izvaja tesarska in krovska dela na Dolenjskem ter v Posavju.

Podjetje se ukvarja z izdelavo novih ostrešij, prenovo dotrajanih strešnih konstrukcij in montažo različnih vrst strešnih kritin. Poleg tega izdeluje lesene nadstreške za avtomobile, terase in druge zunanje površine, pri katerih lahko obliko in dimenzije prilagodi željam naročnika.

Če načrtujete prenovo, pri kateri bo treba zamenjati tudi del ostrešja, je smiselno poiskati izvajalca z izkušnjami na obeh področjih. Krovska dela Tesarstva Dimec na Dolenjskem in v Posavju zato predstavljajo možnost za naročnike, ki potrebujejo tako tesarsko kot krovsko izvedbo.

Tesarstvo Šemen - od lesenega ostrešja do strešnih zaključkov v Pomurju

Tesarstvo Šemen iz Srednje Bistrice pri Črenšovcih deluje od leta 2007 in združuje tesarska, krovska ter kleparska dela. Njihova ponudba je namenjena naročnikom v Pomurju, ki gradijo nov objekt, prenavljajo dotrajano streho ali potrebujejo posamezna popravila.

Podjetje izdeluje lesena ostrešja in nadstreške, polaga strešne kritine ter izvaja menjave obstoječih streh. Pri kleparskih delih poskrbi za izdelavo in montažo žlebov, strešnih obrob ter drugih zaključnih elementov, ki omogočajo pravilno odvajanje padavinske vode.

Prednost povezovanja teh storitev se pokaže predvsem pri obsežnejših projektih. Lesena konstrukcija, kritina in kleparski zaključki morajo biti namreč usklajeni, da streha ustrezno opravlja svojo nalogo. Če potrebujete krovska in kleparska dela v Pomurju, lahko pri Tesarstvu Šemen naročite več povezanih storitev pri istem izvajalcu.

VIDLES - krovska dela in obdelava lesa na Savinjskem

VIDLES, Bogdan Uršej s.p. iz Plešivca pri Velenju se od leta 2008 ukvarja s tesarstvom, krovstvom in obdelavo lesa. Njegova ponudba obsega izdelavo ostrešij, prekrivanje streh, obnovo poškodovanih strešnih konstrukcij ter kleparska dela.

Posebnost podjetja je širše poznavanje lesa in njegove obdelave. Poleg tesarskih in krovskih storitev se ukvarja tudi z žaganjem, skobljanjem, impregniranjem in prodajo lesa, izkušnje pa uporablja pri izdelavi vrtnih ut, brunaric in drugih lesenih konstrukcij.

Takšen nabor storitev lahko pride prav pri projektih, kjer je poleg strehe treba urediti še druge lesene dele objekta ali njegove okolice. Če potrebujete krovca na Savinjskem oziroma v okolici Velenja, se lahko na VIDLES obrnete tako za posamezna krovska dela kot za zahtevnejše posege, povezane z lesenimi konstrukcijami.

Klemen Buček - sanacije streh in kleparstvo na Gorenjskem

Klemen Buček s.p. iz Kranja se s krovskimi in kleparskimi deli ukvarja od leta 2011. Njegove storitve vključujejo izdelavo novih streh, obnovo obstoječih in popravila poškodovanih delov, predvsem za naročnike iz Kranja in širše Gorenjske.

Poleg izdelave ostrešij in polaganja različnih vrst strešnih kritin izvaja tudi sanacije dotrajanih streh ter kleparska dela. Pri slednjih poskrbi za strešne obrobe in druge zaključne elemente, ki ščitijo občutljive dele strehe pred zamakanjem.

Ker se obseg potrebnih del razlikuje glede na stanje posamezne strehe, lahko naročniki pri njem preverijo možnosti tako za manjša popravila kot za celovitejšo obnovo. Za vse, ki potrebujejo krovska in kleparska dela v Kranju in na Gorenjskem, je to ponudnik, ki pokriva različne vrste strešnih posegov.

MIRNIK TRADE - krovska in tesarska dela v Celju

MIRNIK TRADE d.o.o. iz Celja izvaja krovska in tesarska dela, ki so pomembna tako pri gradnji novih objektov kot pri obnovi starejših streh. Njihova ponudba vključuje izdelavo in obnovo strešnih konstrukcij ter druge posege, povezane z izvedbo strehe.

Pri obsežnejših prenovah menjava kritine pogosto ni dovolj, saj je treba preveriti tudi stanje ostrešja in po potrebi zamenjati dotrajane lesene elemente. Povezovanje tesarskih in krovskih storitev je zato lahko posebej priročno, saj omogoča usklajevanje različnih faz izvedbe.

Če načrtujete novo streho ali prenovo obstoječe in iščete krovca ter tesarja v Celju, lahko pri podjetju MIRNIK TRADE preverite možnosti izvedbe glede na stanje objekta in predviden obseg del.

LEARD - krovska dela kot del celovite prenove objekta

LEARD, gradbeništvo d.o.o. iz Naklega deluje od leta 2019 in poleg krovstva izvaja tudi različna druga gradbena dela. Njihova ponudba vključuje krovska in kleparska dela, rekonstrukcije hiš, izdelavo fasad, betoniranje, izkope, tlakovanje in asfaltiranje.

Takšen nabor storitev je posebej uporaben pri prenovah, ki zajemajo več delov objekta ali njegove okolice. Če na primer poleg menjave strehe načrtujete tudi obnovo fasade ali ureditev dvorišča, je smiselno preveriti, katere posege lahko izvajalec opravi v okviru istega projekta.

Za naročnike, ki iščejo krovska dela v Kranju in na Gorenjskem, je LEARD zato zanimiva možnost predvsem takrat, ko je obnova strehe povezana z drugimi gradbenimi posegi.

LESKO - krovske, kleparske in tesarske storitve na Štajerskem

LESKO, Simona Lešnik s.p. iz Destrnika izvaja krovska, kleparska in tesarska dela na Štajerskem. Podjetje se ukvarja z novimi strehami, obnovami obstoječih objektov in posameznimi popravili strešnih elementov.

Njihove storitve vključujejo menjavo dotrajanih kritin, izdelavo lesenih ostrešij, montažo žlebov in odtočnih cevi ter izdelavo pločevinastih obrob. Opravljajo tudi montažo snegolovov, strelovodov in strešnih oken, po naročilu pa izdelujejo lesene nadstreške.

Pri pripravi ponudb sodeluje tudi Jože Lešnik, ki se ukvarja z ogledi in meritvami ter usklajevanjem predvidenih del. Podjetje se pri izvedbi prilagaja obsegu projekta in dogovorjenim terminom.

Če iščete krovca in kleparja na Štajerskem, je LESKO ena od možnosti za izvedbo različnih strešnih del, od menjave kritine do ureditve zaključnih elementov in lesenih konstrukcij.

Mulahmetović - krovska in kleparska dela v Dobrovi ter Ljubljani z okolico

Mulahmetović Zibret Jožica s.p. iz Stranske vasi pri Dobrovi izvaja krovska in kleparska dela, od prekrivanja in obnove streh do izdelave elementov, ki omogočajo ustrezno odvajanje padavinske vode.

Med njihovimi storitvami so izdelava dimniških obrob, žlebov, žlot in pločevinastih zaključkov, poskrbijo pa tudi za montažo strelovodov. Poleg strešnih del po dogovoru izdelujejo lesene nadstreške, pergole in druge zunanje konstrukcije.

Njihove storitve so na voljo naročnikom, ki potrebujejo krovska in kleparska dela v Dobrovi in okolici, prav tako pa izvajajo krovstvo in kleparstvo v Ljubljani z okolico. Tako lahko po njihovih storitvah povprašajo naročniki iz različnih krajev osrednje Slovenije.