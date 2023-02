Potrebujete ograjo? Obiščite alu-ograje.com

Alu ograje so vse bolj priljubljene, saj navdušujejo s svojim raznolikim dizajnom, trajnostjo in preprostim vzdrževanjem, zato so odlična izbira!

Na našem trgu pa imamo ponudnike, ki poleg vsega tega kupcem ponujajo še izjemno nakupno izkušnjo – vse od načrtovanja do montaže in poprodajnih aktivnosti. Naj vam predstavimo, kaj se skriva za spletnim naslovom alu-ograje.com. Guardi je blagovna znamka, ki k nam prihaja iz Avstrije, kjer se je podjetje iz manjše delavnice razvilo v enega izmed top 1 % avstrijskih podjetij, ki v povprečju vsakih 8 minut montira eno alu ograjo. Tako navdušenje nad Guardi ograjami pa ni naključje in prav je, da njihovo kakovost in prednosti spoznamo tudi na Slovenskem. Če torej iščete lepo, funkcionalno in res kakovostno alu ograjo, potem morate vedeti, da ta blagovna znamka ponuja: - izdelke, narejene v EU, - 15-letno garancijo na barvanje – saj proizvajalec to počne sam z vso skrbnostjo, - neomejen izbor barv po RAL lestvici, - posebne Guardi barve, ki posnemajo celo videz lesa, - različne stile ograj: moderne, tradicionalne, ekskluzivne in podeželske, - ograje, ki ne potrebujejo praktično nobenega vzdrževanja, - izjemno izbiro dodatkov. K temu pa naj dodamo še vrhunsko izkušnjo, ki jo ponuja sama spletna stran alu-ograje.com . Zdaj vam po ograjo ni treba v Avstrijo, pač pa jo lahko dobite preko spleta. icon-expand Naročilo je osredotočeno na vas in vaše potrebe, zato vas na spletni strani čakajo: - čudovite fotografije za navdih, - jasna izbira oblik in modelov, - brezplačna izmera, - konfigurator ograje, - slovenski in nemški katalog, - obilica koristnih nasvetov, - po nakupu pa še dostop do servisa. Slovenski zastopnik za ograje Guardi je pomislil na vse, tako da se lahko sprostite in si omislite svojo sanjsko ograjo povsem brez stresa. Varujejo dvorišča, vrtove in balkone Dvoriščne ograje in tiste, ki varujejo vrtove, so pravzaprav vizitka vsake hiše. Ograja je tista, ki vas prva pozdravi, vsakič ko se vrnete domov, oz. je prva, ki pozdravi vaše obiskovalce. Po ograji se pozna, kaj se skriva za njo. In z ograjo Guardi sporočate, da je vaš dom vaše zatočišče, za katerega skrbite z vsem srcem. Ograja predstavlja mejo med zunanjim in zasebnim svetom in zato vrata odpirate le dobrodošlim gostom. Poleg varnosti in zasebnosti pa dajejo ograje posestvu tudi ščepec estetike, ki poboža dušo, vsakič, ko pridete domov. icon-expand Ker je pomembno, da je tudi zunanji videz doma urejen in usklajen lahko pri znamki Guardi dobite dvoriščne ograje, dvoriščna vrata, ograje za balkon in vse dodatke v istem stilu. Naj bo to videz ameriške bele letvene ograje ali občutek sodobne trdnjave – ograje Guardi poskrbijo za vse. Oblikujte svojo ograjo s konfiguratorjem Na spletni strani alu-ograje.com razumejo, da je vaš čas dragocen. Zato lahko pridete do zelo natančne ponudbe za svojo popolno ograjo s spletnim konfiguratorjem. Postopek je zelo preprost – le sledite naslednjim korakom: 1) Izberite, katero ograjo si želite: dvoriščno ali balkonsko 2) Izberite model ograje: sličice so pregledne in jasno dajo sliko, kako je ograja videti. 3) Izberite barvo: poleg standardnih barv za ograje lahko izberete videz lesa ali barvo po želji. 4) Dvoriščni ograji lahko dodate osebni prehod ali dvoriščna vrata. Tudi tukaj imate več izbir. 5) Na koncu izpolnite obrazec in pošljete svoje povpraševanje. Tako bo svetovanje lažje in hitrejše, ponudba pa natančnejša. icon-expand Medtem ko čakate na svojo popolno alu ograjo, lahko pobrskate po spletni trgovini, kjer najdete različne dodatke za ograje, kot so kodne ključavnice, poštni nabiralniki, foto celice in zabojniki za smeti. Če si želite zaokroženo ponudbo, potem ste na pravem mestu.

Naročnik oglasa je Spletnik d.o.o.