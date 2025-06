Potrebujete počitniško varstvo za otroka?

Ko otroci odštevajo dneve do poletnih počitnic, se starši soočajo z izzivom – kako zapolniti 9 tednov z varnim in kakovostnim varstvom?

Med mnogimi ponudniki počitniških varstev smo ugotovili, da je WOOP! med otroki ena izmed najbolj priljubljenih destinacij poletnega varstva. WOOP! v Ljubljani in Mariboru ponuja edinstven program poletnih počitnic za otroke od 6. do 15. leta starosti. Do 31. maja pa lahko tedenski program varstva izkoristite po posebni znižani ceni.

Zakaj izbrati WOOP! Poletne počitnice?

WOOP! Poletne počitnice združujejo športne aktivnosti, kreativne delavnice in nepozabno zabavo na WOOP! atrakcijah, kar otrokom omogoča aktivno preživljanje poletja. Program je zasnovan tako, da spodbuja gibanje, timsko delo in razvoj novih spretnosti, vse to pa poteka pod budnim očesom strokovno usposobljenih animatorjev, ki skrbijo za varnost in dobro počutje otrok.

Nov program in veliko zabavnih aktivnosti

Poleg zabavnih WOOP! atrakcij so letos v program vključili še dve novi vsebini: WOOP! Poletna olimpijada: Otroci bodo skozi igro in zabavo spoznavali različne športe, razvijali gibalne spretnosti ter krepili ekipni duh. Čaka jih prava športna dogodivščina, polna smeha, adrenalina in nepozabnih trenutkov, ki se bo zaključila s slavnostno podelitvijo medalj za vse udeležence. Spletne brihte: V WOOP!-u se zavzemajo za zdravo in aktivno življenje otrok, daleč od ekranov. Ker pa ekrani in digitalni kanali vseeno ostajajo del njihovega vsakdana, so v sodelovanju s podjetjem A1 Slovenija pripravili prav posebno izobraževanje, s katerim bodo otroci osvojili veščine varne ter odgovorne rabe spleta in digitalnih tehnologij.

Varno in skrbno organizirano

Starši se lahko zanesejo na strokovno usposobljene animatorje, ki bodo poskrbeli za varnost in dobro počutje njihovih otrok. Vsak dan je skrbno načrtovan, da otroci doživijo čim več različnih aktivnosti in obenem razvijajo kreativnost ter se naučijo novih spretnosti. Poleg tega so WOOP! Poletne počitnice idealna priložnost za sklepanje novih prijateljstev. Čez celotno poletje omogočajo tedensko in dnevno varstvo od 7:30 do 17. ure. Poskrbljeno pa je tudi za prehrano, saj otroci dobijo 3 raznovrstne obroke na dan.

Enostavna prijava in znižana cena