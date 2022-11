Potres čutili tudi v Sloveniji: 'Vse se je treslo'

Ljubljančani so med drugim zapisali, da so čutili nežno tresenje, ki je trajalo približno minuto. Več ljudi je poročalo, da jih je potres prebudil. "Potres me je zbudil. Bil sem zmeden," je poročal eden on njih. "Moja postelja se je začela rahlo tresti. Sprva sem mislil, da gre za praskanje mačke, ki pa je nenadoma pritekla v spalnico in se skrila pod posteljo," je zapisal drugi in dodal, da je tresenje trajalo kar nekaj časa.