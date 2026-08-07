Nadžarišče potresa je bilo 30 kilometrov vzhodno od Reke na globini 11 kilometrov. Kot so ocenili v uradu, intenziteta potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.
Slovenija
Potres čutili tudi v Sloveniji
Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 1.20 zabeležili potres magnitude 3,3 v bližini Reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev južne Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.
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