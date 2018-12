Potres v bližini Knežaka čutili tudi na Hrvaškem

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 17.23 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 44 kilometrov južno od Ljubljane, v bližini Knežaka, potres pa so čutili prebivalci jugozahodne in osrednje Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Preliminarno ocenjena magnituda potresa je bila 3,5, intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici.

Potres so čutili tudi na širšem območju Reke in Opatije, so sporočili iz hrvaške seizmološke službe. Kot so dodali, je bilo žarišče potresa 38 kilometrov severno od Opatije.

V zadnjih dneh so seizmologi sicer zabeležili več manjših potresov. V torek je šibek potres z magnitudo 1,5 stresel Kobarid, v ponedeljek, 3. decembra, pa so seizmologi zabeležili kar dva, v bližini Ribnice z magnitudo 2,3 in v bližini Radeč z magnitudo 1,8. Tla so se tresla tudi novembra. Znova v bližini Radeč, ki jih je stresel potres z magnitudo 2,4, in nekaj dni kasneje v Logatcu. 30. novembra pa je okoli 18.30 ure potresni sunek stresel Črnomelj.