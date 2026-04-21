Potres z magnitudo 3,2 stresel bližino Mokronoga

Mokronog, 21. 04. 2026 08.24 pred 1 uro 1 min branja 16

U.Z.
U.Z.
Potres pri Mokronogu

Ob 7.58 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic sedem kilometrov zahodno od Mokronoga zaznali potres z magnitudo 3,2. Po prvih podatkih so tresenje tal čutili prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije. Že ob 2. uri zjutraj so se stresla tudi tla južno od Kostela.

Po prvih podatkih je bil epicenter potresa na globini 11 kilometrov, čutili pa so ga prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije. 

Po prvih podatkih je bil epicenter potresa na globini 11 kilometrov, čutili pa so ga prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije. 

Urad za seizmologijo na Agenciji RS za okolje ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.

Že ob 2.01 so seizmografi zabeležili šibek potresni sunek z magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer južno od Kostela.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kočevja, Črnomlja in okolice.

potres mokronog kostel tresenje tal

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Aijn Prenn
21. 04. 2026 09.51
Nekako mi ne gre skupaj jakost, ki so jo objavili in pripovedovanja ljudi, da je ruknilo kot še nikoli. Na kratko, ampak presenetljivo močno
Koronavirusovec
21. 04. 2026 09.36
ta potres je bil tako "močen" da sem mogel biti miren v pojstli in buden da sem sploh vedel da je bil potres
Svarog
21. 04. 2026 09.47
7.58 in še v postelji? 🤔
Kratki
21. 04. 2026 09.52
Le. Nu .h ki čaka na podporo nas delavcev.
amarena50
21. 04. 2026 09.35
Naj malo strese parlament. Mogoče slovensko ozemlje tako reagira na njihovo hinavsko delovanje. Volilci itak nimamo več nobene besede.
progresivnidaveknastanovanja
21. 04. 2026 09.00
v vatikanu morajo sami pokaditi beli dim pri potrditvi papeža, pri nas pa sam bog požegna sestavo nove vlade
PomisliNaSonce
21. 04. 2026 08.59
Znak da se težek hladen zrak spušča postopoma iz severa proti nam, kar povzroča nagle skoke in padce zračnega tlaka ki vplivajo na tla globoko v notranjost. Znastveniki so v oddaji Veličastna Zemlja to jasno dokazali v primeru močnih potresov v Filipinih... :)
a res1
21. 04. 2026 08.59
Še en danes o katerem ne poročate "Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ponoči ob 2.01 zabeležili zmeren potresni sunek z magnitudo 3,1. Po prvih podatkih je bilo nadžarišče potresa kilometer južno od Kostela. Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili nekateri prebivalci Kočevja, Črnomlja in okolice, so še sporočili iz urada za seizmologijo Agencije RS za okolje."
111111112
21. 04. 2026 08.55
V nekaj urah dva relativno močna..nekaj se kuha
Koronavirusovec
21. 04. 2026 09.37
relativno močna? komaj sem začutil medtem ko sem mirno ležal v pojstli in čakal da zaspim
brusilec
21. 04. 2026 08.43
najmočnejši potres kar sem ga čutil v mojem življenju... NM... se je postelja ornk premaknila, cela bajta
iTunes
21. 04. 2026 08.32
V Šentjurju si ga čutil le če si sedel, tak kot nek majhen val.
