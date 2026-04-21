Potres z magnitudo 3,2 stresel bližino Mokronoga

Danes ob 7.58 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 3,2 v bližini Mokronoga.
Po prvih podatkih je bil epicenter potresa na globini 11 kilometrov, čutili pa so ga prebivalci osrednje in vzhodne Slovenije.
Urad za seizmologijo na Agenciji RS za okolje ocenjuje, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV EMS-98.
Že ob 2.01 so seizmografi zabeležili šibek potresni sunek z magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa en kilometer južno od Kostela.
Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kočevja, Črnomlja in okolice.
