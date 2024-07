20 let po potresu še vedno čakajo na nadomestne gradnje, na klice ni odzivov

"V bistvu nimamo sogovornika kljub več poslanim dopisom in tudi veliko klicev je letelo na ministrstvo. Razumeli smo, da je bil vmes problem zaradi poplav, ampak odgovora ni nikakršnega, dokumenti pa so ali pa bodo zastarali," pove Robert Kranjc iz Drežnice, ki skupaj z ženo in tremi otroki živi v več kot sto let stari hiši, polni razpok zaradi potresov. Kljub pridobljenemu gradbenemu dovoljenju že več kot leto dni zaman čaka na odgovor države.

Januarja prihodnje leto jim bo pretekel PZI (projekt za izvedbo). Nekatera soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja so vmes že zastarala, to se je zgodilo tudi družini Skočir s tremi šoloobveznimi otroki."Po potresu 1998 smo sanirali hišo, potem potres 2004 jo je spet prizadel," pove Marko Skočir, prebivalec Drežnice. Kljub temu, da je bila hiša po potresu 2004 odrejena za rušenje, sta z bratom do leta 2015 odplačevala kredit za sanacijo po prvem potresu. "Praktično smo denar metali proč," še razočarano doda Skočir.

Ko so jim vendarle odobrili nadomestno gradnjo, so si oddahnili, sedaj pa že leto dni na drugi strani telefona ni odgovora: "Na noben klic se nihče ne oglasi in praktično ne vemo, kako in kaj."