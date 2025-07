Potresni valovi od Kamčatke do Ljubljane potovali 13 minut

Območje ob obali Kamčatke je pred tem treslo že več dni. Najmočnejši sunek so zabeležili 20. julija z magnitudo 7,4, najmočnejši popotres pa 30 minut po glavnem potresu z magnitudo 7,0.

"Žarišče potresa je bilo pod morskim dnom 136 kilometrov jugovzhodno od mesta Petropavlovsk-Kamčatski, na območju, kjer se Tihooceanska plošča podriva pod Severnoameriško ploščo. Tipična površina aktiviranega preloma pri tej magnitudi je 390 kilometrov (dolžina) krat 140 kilometrov (širina) – približno trikratna površina Slovenije," so zapisali na Agenciji za okolje Republike Slovenije.

Kot so pojasnili, je bilo žarišče pod morjem in na območju podrivanja plošč. V takem primeru je tudi velika verjetnost za nastanek cunamija. "Opozorila pred velikim cunamijem so bila izdana takoj po potresu po vseh državah, ki ležijo okoli Tihega oceana. Na vzhodni obali Kamčatke so zabeležili tri do štiri metre visoke valove."