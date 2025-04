Potrjen predlog zakona o visokem šolstvu. Papič: Gre za reformo

Vlada je na današnji seji potrdila predlog zakona o visokem šolstvu. "Gre za reformo visokošolskega sistema, saj prinaša popolnoma nov način financiranja visokega šolstva in podaljšuje obdobje sklepanja pogodb o financiranju univerz," je dejal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.

"Obstoječi zakon je več kot 30 let star, doživel je 13 novel. Skrajni čas je bil, da to področje bolj celovito uredimo," je na novinarski konferenci po seji povedal minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič. Ob tem je spomnil, da se je postopek snovanja nove visokošolske zakonodaje začel z ustanovitvijo delovne skupine, sestavljene iz vseh relevantnih deležnikov. "Glede obsega sprememb, ki se obetajo s tem zakonom, bi lahko rekli, da gre dejansko za reformo visokošolskega sistema," je dejal. Kot najpomembnejši del novega zakona je izpostavil popolnoma novo urejanje financiranja visokega šolstva v prihodnosti. Novi predlog prinaša dvig sredstev, in sicer se na letni ravni za visoko šolstvo zagotavlja 1,5 odstotka BDP oziroma en odstotek BDP za študijsko dejavnost. "Ta sredstva vključujejo tudi investicije v visoko šolstvo in študentske domove," je pojasnil Papič.

Kot drugo pomembno novost je izpostavil podaljšanje obdobja sklepanja pogodb o financiranju univerz s sedanjih štirih let na šest let, po treh letih sledi revizija. "Več sredstev in šestletne pogodbe pomenijo še več avtonomije za visokošolske zavode. Prav tako bodo lahko tudi lažje načrtovali predvsem dolgoročnejše investicije," prednosti novega sistema financiranja pojasnjuje minister. Predlog zakona kot novost uvaja ustanavljanje zgolj javnih univerz in to izključno na predlog vlade, ne pa tudi (javnih) samostojnih visokošolskih zavodov. Predlog prav tako kot novost uvaja ustanavljanje javnih študentskih domov zgolj kot članic javnih univerz. Javni zavod Študentski dom Ljubljana se bo tako priključil Univerzi v Ljubljani, je dejal Papič. Zakon podrobneje ureja postopek dodeljevanja koncesij, kar je bilo do zdaj po Papičevih besedah izredno neurejeno, ter uvaja novosti glede delovanja Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis). "Spremenilo pa se bo tudi obdobje prve akreditacije oziroma podaljšane akreditacije visokošolskega zavoda z dosedanjih pet na sedem let," je poudaril.

