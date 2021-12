Potrjen prvi primer gripe v letošnji sezoni

Pri dojenčku so potrdili podtip gripe A(H3N2), piše na spletnih straneh Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Otroka so sicer obravnavali na pediatrični urgenci izolske bolnišnice. Je pa bilo v razširjeni družini dojenčka več podobno zbolelih, ki niso bili testirani na gripo, pri enem od staršev so izključili okužbo z novim koronavirusom.

"Kljub nujnosti nagle prepoznave covida-19 je treba posebno pri akutno zbolelem z visoko vročino in kašljem preveriti tudi možnost okužbe z enim od virusom gripe," opozarjajo na NIJZ. V primerjavi z lansko sezono, ko so v družbi veljali precej strogi omejitveni ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, hkrati pa so zavirali tudi širjenje drugih sezonskih okužb dihal, letos šole ostajajo odprte, omejitev pa je razmeroma malo. Zato je precej možnosti za učinkovito širjenje sezonskih okužb, vključno z gripo.

Delež vzorcev, v katerih so dokazali respiratorni sincicijski virus (RSV), se počasi zmanjšuje. Tokrat so ta virus, ki zlasti pri dojenčkih lahko povzroči hudo dihalno stisko, dokazali pri šestih odstotkih analiziranih vzorcev. V začetku jeseni, ko je bil izbruh okužb z RSV med otroki, so v določenem tednu ta virus potrdili celo pri polovici vseh vzorcev, ki so jih prejeli iz pediatričnih ambulant.

Pri bolnikih z akutnimi obolenji dihal so bili dokazani tudi različni drugi virusi. Rinovirusi so bili prisotni v 23 % testiranih vzorcev, še kažejo podatki NIJZ.