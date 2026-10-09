Potrjen prvi primer virusa Shamonda-like v Sloveniji

Gre za novougotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan tudi s širjenjem in večjo aktivnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer.

Podobno kot virus bolezni modrikastega jezika in virus Schmallenberg se tudi ta virus prenaša z mušicami rodu Culicoides. V letošnjem letu so ga potrdili tudi v več drugih evropskih državah, med drugim v Franciji, Nemčiji, Švici, Avstriji, Belgiji in na Nizozemskem, so pojasnili v upravi.

Pri okuženem govedu so po njihovih navedbah opisani predvsem povišana telesna temperatura, driska, splošna prizadetost in zmanjšana mlečnost. Pozornost je potrebna tudi pri brejih živalih.

Posebnih upravno-administrativnih ukrepov ni določenih. "Rejce pozivamo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, zmanjševanju izpostavljenosti živali krvosesnim mušicam ter pozornemu spremljanju zdravstvenega stanja živali. Ob pojavu neobičajnih kliničnih znakov naj se obrnejo na svojega veterinarja," so zapisali v upravi.