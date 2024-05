'Potrjen vladni predlog zakona ne izpolnjuje odločbe o sodniških plačah'

Kako bo z delovanjem sveta, če ob izteku mandata še ne bodo izvoljeni novi člani?

Hkrati so na Sodnem svetu pojasnili, kako bo z delovanjem sveta v primeru, da ob izteku mandata obstoječe sestave Sodnega sveta poslanci še ne bodo izvolili vseh novih članov. Poslanci so namreč v četrtek na tajnem glasovanju izglasovali le enega novega člana Sodnega sveta, profesorja prava Marka Novaka. Preostali trije kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, odvetnica Tanja Bohl, pravnik Rajko Pirnat in notar Valter Vindiš, so ostali brez potrebne podpore. Kandidacijski postopek se zato ponovi.

Po razpoložljivih podatkih do situacije, ko ob izteku mandatov obstoječe sestave še ne bi bili izvoljeni novi člani Sodnega sveta, še ni prišlo, so pojasnili. Vseeno pa bo v tem primeru Sodni svet deloval nemoteno, saj član, ki mu je sicer prenehala funkcija z iztekom mandata, skladno z zakonom o sodnem svetu opravlja svoje pravice in dolžnosti do izvolitve novega člana.

Za zdaj še ni znano, kdo bodo trije sodniki, člani Sodnega sveta, ki jih izmed sebe izvolijo sodniki. Volitve so bile prav tako v četrtek.