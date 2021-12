Pri nas potrjenih 20 primerov omikrona, skoraj 100 ljudi zaradi te različice v karanteni

Dejstvo je, da je različica omikron del našega življenja, zato je prav, da se nanjo pripravimo, je dejal minister za zdravje Janez Poklukar ob robu obiska v Zdravstvenem domu Bled, kjer je prejel poživitveni odmerek cepiva proti covidu-19.

Kot je poudaril, je edino cepljenje proti covidu-19 tisto, kar nas pelje v bolj vzdržne razmere. "Omikron je del našega življenja in prav je, kar nam sporoča zdravstvena stroka, da se na to pripravimo," dejal in dodal, da zato ni izgovorov, da bi čez mesec ugotovili, da nismo sledili stroki in se znova znašli v velikih težavah.

Zato je vse ljudi ponovno pozval k cepljenju – s prvim odmerkom, da vzpostavimo imunost, z drugim, da smo polno cepljeni, in s tretjim, da dvignemo našo imunost. "To je prav pot," je prepričan.

Minister je opozoril, da se je padanje števila novih okužb upočasnilo. Napovedi epidemiologov kažejo, da je moč omikrona pri širjenju izredna, zato povsod po Evropi vlada precejšen strah, še zlasti tam, kjer prevladujejo cepljeni z vektorskimi cepivi, pri katerih je zaščita proti omikronu zaskrbljujoča. "To je še en razlog več, da vsi, ki smo bili cepljeni z vektorskimi cepivi, ponovno pristopimo k cepljenju," je izpostavil Poklukar.

Zaradi težkega epidemiološkega stanja v državi in tudi grožnje omikrona so tudi organizirali akcijo Dnevi cepljenja, ki se je začela danes in v skladu s katero bodo do vključno četrtka pod geslom Stopimo skupaj! Varno in zdravo v novo leto z daljšim delovnim časom cepilnih centrov in mobilnimi enotami skušali dvigniti precepljenost prebivalstva.