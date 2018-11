S prodajo zelenjave nepravilnih oblik rešujejo hrano, ki bi romala med odpadke

Že deset let je odkar je Evropska komisija razveljavila tržne standarde za 26 vrst sadja in zelenjave, tako da so lahko v prodaji ukrivljeni in nepravilno oblikovani pridelki, a v Sloveniji je bila prodaja takšnih izdelkov bolj izjema kot pravilo.

Od danes pa v trgovski družbi Tuš potrošnikom v svojih centrih po državi ponujajo tudi nakup slovenske zelenjave nepravilnih oblik in velikosti.

Kot je ob tem povedal direktor marketinga v Tušu Andraž Tuš, se samo v Sloveniji zavrže več kot tretjina sadja in zelenjave, ker ne izpolnjuje določenih standardov. Ob predstavitvi projekta je dejal, da si v družbi prizadevajo potrošnike ozavestiti o spoštovanju lokalno pridelane hrane in tako pripomoči k zmanjšanju zavržkov hrane.

Že v tradicionalni kuhinji so manjši krompir porabili za praženega, nedeljske juhe ni bilo brez krivega korenja iz vrta, ki so ga najmlajši pojedli, še preden je bila juha kuhana, zeljno glavo nepravilne oblike so dodali solati, iz krive hrenove korenine so naredili omako, velika črna redkev pa je bilo koristno uporabljena v solatah, je dejal Tuš in dodal, da se kupec naravno drugačnih pridelkov zaveda, da so ti zrasli v slovenski zemlji, ki jo zaznamujejo geografske značilnosti v naravnih pogojih.