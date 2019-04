Potrošniki smo se na zaprte trgovine med prazniki že prilagodili

Trgovine že obveščajo svoje kupce, da so prihajajo trije prazniki, v času katerih bodo trgovine zaprte.

Večina potrošnikov se je novih pravil že in zaprtih vrat trgovin med prazniki.

Nakupovalne navade so se spremenile, potrdijo tudi trgovci. Iz Spara so sporočili, da je gneča povečana pred praznikom, ampak se je tako razširilo čez teden, da so ljudje čisto prilagojeni.

In ne le pred prazniki, ampak, kot trdijo v Lidlu, tudi po praznikih: "Po praznikih opažamo, da ker so hladilniki prazni, da si kupci mnogo bolj želijo izdelkov, kar je super in mi smo se tudi sami morali temu prilagoditi."