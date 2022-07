Potrpežljivo na ceste: čakalne dobe na mejnih prehodih

Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Gruškovje, Starod, Dragonja, Rogatec, Jelšane in Dobovec. Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za osebna vozila pri vstopu v državo 30 minut, pri izstopu iz države pa dve uri. Za osebna vozila je na mejnih prehodih Dobovec, Jelšane, Sečovlje, Starod in Rogatec čakalna doba pri izstopu iz države do 30 minut. Na mejnem prehodu Dragonja pa je čakalna doba za osebna vozila pri izstopu iz države do ene ure.

V soboto, 2. julija, začne veljati omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol, v času turistične sezone. Prepoved velja ob sobotah od 8. do 13. ure, na nekaterih primorskih cestah pa od 6. do 16. ure.

Na štajerski avtocesti je v predoru Podmilj v obeh smereh zaradi tehničnih težav hitrost omejena na 60 kilometrov na uro. Na pomurski avtocesti je med priključkoma Sveti Jurij ob Ščavnici in Vučja vas zaradi grbine na voznem pasu oviran promet in omejitev hitrosti na 80 kilometrov na uro.

Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi asfaltiranja na nadvozu do predvidoma 20. 7. 2022 na priključku Podutik iz obeh smeri zaprt izvoz na Podutiško cesto. Na gorenjski avtocesti bo prihodnji teden, v noči na sredo, promet skozi predor Karavanke med 20. in 5. uro potekal izmenično enosmerno. Čakanje na prosto smer vožnje bo 30 minut.