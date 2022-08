Potrpežljivo na ceste: čakalne dobe na mejnih prehodih

Na mejnih prehodih je čakalna doba za osebna vozila do 30 minut pri izstopu iz države v Petrini, Sečovljah in mejnem prehodu Zavrč. Do ene ure je čakalna doba pri izstopu iz države na mejnih prehodih Metlika, Dobovec in Vinica. Na mejnem prehodu Starod je čakalna doba pri izstopu iz države od ene do dveh ur. Na mejnem prehodu Rogatec je čakalna doba pri izstopu iz države 30 minut. Na mejnem prehodu Jelšane je čakalna doba pri vstopu in izstopu iz države do ene ure. Na mejnem prehodu Dragonja je čakalna doba pri vstopu v državo do ene ure, pri izstopu pa do 30 minut. Na mejnem prehodu Obrežje je čakalna doba pri vstopu v državo do 30 minut, pri izstopu pa 30 minut. Na mejnem prehodu Gruškovje pa je čakalna doba pri vstopu v državo od ene do dveh ur, za izstop iz države pa je čakalna doba eno uro in 30 minut. Za avtobusni promet je čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje pri izstopu iz države eno uro.