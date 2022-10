Poučna igrača vzgojne metode, s katero otrok razvija samostojnost in ustvarjalnost

Razvoj inteligence otrok pridobi že v najzgodnejši starosti, že od malih nog ima potrebo po izboljšanju gibov rok, razvoju govora in ima potrebo po samostojnosti.

Različne metode risanja so se izkazale za uspešne in med najpomembnejšimi dejavnostmi na področju razvoja, samoizražanja in samostojnosti, tako da otroci že od malih nog (1,5 leta) kažejo prve znake samostojnosti. Zato se risalna miza Dejuxi s projektorjem bistveno razlikuje od običajnih igrač, ki so namenjene samo zabavi: - Otrok ima sposobnost samoizražanja - Preprosto razvija domišljijo in neodvisnost - Izboljša motorične sposobnosti - Ohranja fokus in koncentracijo

Kako Dejuxi pozitivno vpliva na vzgojo in izobraževanje mojega otroka? Dejuxi je kombinacija igre in edukacije v enem. Malčki jo bodo oboževali, ker je zabavna, zasnovana tako, da se zlahka in hitro naučijo risati kar 24 različnih motivov , vključno z različnimi vrstami živali, predmeti, sadnim drevjem itd. Pravzaprav se bodo otroci s to risalno mizo naučili natančno risati svoje prve risbe, pravilno barvati in razporejati barve. To jih bo spodbudilo in povečalo njihovo samozavest.. Ta način izražanja skozi igro, barvanje in risanje bo spodbudil otroško domišljijo ter razvil ustvarjalnost, logiko in koncentracijo . To jim bo omogočilo ure zabave, sčasoma pa bo postajalo vse bolj zanimivo. Dovolite svojemu malčku, da samostojno izbira vzorce in barve, saj samo izbiranje že v zgodnji mladosti pozitivno vpliva na otrokovo svobodo izražanja in samospoštovanje.

- Je odličen priročnik za šolske priprave, saj se bo tako otrok lažje naučil risati pravilne oblike in razlikovati barve. - Dolgo ohranja otrokovo pozornost - Edukacijski učinek na otrok - Izdelano iz popolnoma netoksičnega in varnega materiala - Učenje in razvoj skozi igro - Spodbuja otroško domišljijo

Kaj je priloženo risalni mizi Dejuxi s projektorjem: - 24 šablon za projektor - 12 vodnih svinčnikov - 1 risarska knjiga - 3 žarnice

