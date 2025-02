Poučni in zabavni slikopisi za čimmanj stresen obisk zdravnika

Da bi ob obisku bolnišnice zmanjšali strah in nelagodje otrok, so na ljubljanski Pediatrični kliniki zanje pripravili pet posebnih slikopisov. Male paciente na duhovit način podučijo, kaj jih čaka, ko bodo šli na pregled k zdravniku, zakaj in kako jim bodo vzeli kri, naredili pregled sečil oziroma srca z ultrazvokom in kako poteka preiskava z magnetno resonanco.