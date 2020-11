Pouk na daljavo že četrti teden, a zdaj brez ocenjevanja

S poukom na daljavo učiteljem ne uspe predelati okoli 20 odstotkov snovi. Nekatere vsebine so takšne, da jih brez fizične prisotnosti učencev ni mogoče predelati, veliko časa pa je učiteljem vzelo tudi ocenjevanje na daljavo. "To, da je zdaj eno ocenjevalno obdobje, je seveda čisto nova razsežnost za izvedbo šolskega leta. Mislim, da je to zelo olajšalo razporeditev, utrjevanja in preverjanja ter konec koncev seveda tudi ocenjevanja znanja," pravi ravnatelj osnovne šole Prežihov Voranc Marjan Gorup.

Zaradi ocenjevanja so bili v stiski tudi starši. Da bi otroci imeli čim lepše ocene, so jim številni med spraševanjem šepetali pravilne odgovore. Nekateri učitelji so zato posegli po neobičajnih metodah, kot je na primer nošenje maske na očeh. "To je seveda popolnoma nedopustno, katastrofalno in se moram vsem staršem ter učencem in učenkam opravičiti v imenu teh, ki to počnejo," je o tem dejal učitelj biologije Boštjan Železnik.